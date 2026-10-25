VIDEO| Impactante choque en Brasil: grúa cayó sobre las vías y un tren la chocó en plena marcha

Un impactante accidente que ocurrió en la mañana del sábado 24 de octubre en São Paulo, Brasil, quedó registrado en videos que muestran el momento en que un tren del sistema de monorraíl colisiona contra una grúa que había caído sobre las vías. El hecho ocurrió en la avenida Profesor Luiz Ignácio Anhaia Mello, en la zona este de la ciudad, y dejó daños en el vehículo de transporte y afectaciones en la infraestructura eléctrica del sector.

De acuerdo con los reportes de G1, la grúa se desplomó inicialmente sobre varios vehículos estacionados en un predio y parte de la estructura de la Línea 15-Plata. Minutos después, cuando un tren circulaba por ese tramo, impactó contra el equipo de gran tamaño, que terminó cayendo hacia la avenida. Las imágenes difundidas en redes sociales permiten observar cómo el monorraíl golpea la grúa que permanecía sobre la estructura ferroviaria. Tras el choque, parte del equipo cayó hacia la vía pública, donde había automóviles y una motocicleta que estuvieron cerca de ser alcanzados.



Así ocurrió el choque entre el monorraíl y la grúa

El accidente se produjo en un tramo de la avenida Profesor Luiz Ignácio Anhaia Mello, a la altura del número 4703, en el sector de São Lucas. La caída del equipo afectó tanto las instalaciones del monorraíl como elementos de la infraestructura urbana. Uno de los testigos del hecho, identificado como Lucas y citado por TV Globo, relató que escuchó un fuerte ruido cuando la grúa se desplomó sobre la estructura. "Fue un ruido muy fuerte. La grúa cayó sobre la estructura y, poco después, pasó el tren y la golpeó", explicó. El hombre aseguró que le sorprendió que el vehículo ferroviario no se descarrilara tras el impacto.

🇧🇷 | El video muestra el momento en que un tren colisionó con una grúa que había caído sobre las vías del ferrocarril en Brasil.



Tras ser golpeada por el tren, los restos de la grúa se precipitaron sobre una calle concurrida con tráfico y peatones. El operador de la grúa resultó… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

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El impacto dejó daños visibles en la parte delantera del monorraíl. Las fotografías y los videos divulgados después del accidente muestran que esa sección del tren quedó deteriorada tras la colisión con la grúa. La caída también afectó otros elementos ubicados en las inmediaciones. Según la Defensa Civil de São Paulo, el incidente involucró cableado eléctrico, un árbol y la pared de un establecimiento comercial, además de la estructura ferroviaria.



La grúa terminó sobre la avenida, lo que generó riesgos para los vehículos que transitaban o se encontraban estacionados en el sector. En las imágenes se observa que varios automóviles y una motocicleta estuvieron cerca de la zona donde cayó parte del equipo. La emergencia requirió la presencia de organismos de respuesta y personal encargado de atender las afectaciones. Los bomberos movilizaron seis vehículos para intervenir en el lugar, mientras que la Defensa Civil y otras entidades competentes también fueron convocadas.



Bomberos y Defensa Civil atendieron la emergencia y reportaron un herido

El Cuerpo de Bomberos de São Paulo informó que recibió el aviso de un incidente relacionado con el vuelco de una grúa de gran tamaño en el sector de São Lucas. En el reporte inicial, la Defensa Civil señaló que la emergencia se había presentado alrededor de las 11:35 de la mañana y que involucraba la caída de elementos sobre la avenida, entre ellos cableado eléctrico y parte de la estructura de un establecimiento comercial.



Las autoridades indicaron que no tenían reportes de víctimas entre los pasajeros del monorraíl. En cuanto al operador de la grúa, la información oficial señaló que fue rescatado con la intervención de la empresa responsable del equipo y que había resultado herido. La presencia de cables afectados hizo necesaria la intervención de los organismos encargados de la seguridad y de la infraestructura eléctrica. El área debía permanecer bajo supervisión mientras se adelantaban las labores de atención y se establecían las condiciones para trabajar de forma segura.

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El accidente tuvo consecuencias en la red de distribución de energía de la zona. Enel Distribuição São Paulo informó que la caída de la grúa sobre las líneas eléctricas interrumpió el suministro en varios puntos. La compañía explicó que logró restablecer el servicio a la mayoría de los clientes mediante maniobras de control remoto. No obstante, cinco unidades permanecían sin electricidad mientras continuaban las labores en el lugar.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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