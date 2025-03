¿Trump contra la prensa? Despidos masivos en Voz de América y otros medios financiados por EE. UU.

Después de desmantelar agencias y varios departamentos federales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este fin de semana que deja sin fondos a Voice of America (Voz de América) y Radio Martí, cuyos periodistas observan con miedo el fin de estos históricos medios de comunicación exterior, creados como instrumentos de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.

En el marco de su plan para recortar el gasto público, que ha encargado al magnate Elon Musk, el republicano firmó el viernes una orden ejecutiva para reducir la "innecesaria burocracia federal" de siete agencias del Gobierno, entre ellas, la Agencia Estadounidense de Medios de Comunicación Globales (USAGM, por sus siglas en inglés).

"Esta medida afectará a la plantilla de la agencia USAGM, Voz de América (VOA), la Oficina de Radiodifusión de Cuba (OCB) y todos los beneficiarios de subvenciones", dijo en un comunicado la encargada de gestionar la agencia, Kari Lake, quien también criticó el derroche que suponen las nuevas oficinas de la agencia.

Tras la orden ejecutiva, el Gobierno puso en baja administrativa a miles de trabajadores de VOA y de la Radio y Televisión Martí, supervisada por la OCB, y amenazó la continuidad de otras como Radio Free Europe/Radio Liberty, una emisora privada que contaba con financiación de la USAGM.

"Los ayatolás iraníes, los líderes comunistas chinos y los autócratas de Moscú y Minsk celebrarían la desaparición de la RFE/RL después de 75 años. Dar una victoria a nuestros adversarios les haría más fuertes y a Estados Unidos más débil", declaró el director ejecutivo de la emisora, Stephen Capus, en un comunicado.

Despidos vía email

Los trabajadores de la VOA recibieron un correo electrónico en el que se les informaba de que sus posiciones habían sido puestas en "baja administrativa", según indicaron a EFE fuentes internas. La Administración Trump siguió un modus operandi similar al que ha llevado a cabo con los otros miles de empleados federales a los que ha despedido en los casi dos meses que lleva en el poder.

Según explicó una persona con conocimiento de lo ocurrido dentro del medio, llegaron dos correos electrónicos: uno el sábado informando de la baja y otro el domingo avisando del cese, que será efectivo el próximo 31 de marzo.

De hecho, el contrato del que hasta ahora era el director de VOA, Michael Abramowitz, también fue rescindido vía correo, dijo él mismo en redes sociales.

AFP

Uno de los trabajadores del medio de comunicación, al que le quedaban tres años más de contrato, indicó que recibió el aviso en su correo personal, porque ya le habían quitado el acceso al del trabajo.

"Este correo electrónico es una notificación formal de que debe dejar de trabajar inmediatamente y de que no se le permite acceder a ningún edificio o sistema de la agencia", decía ese correo al que accedió EFE. "Se emitirá una notificación formal de cese con fecha de entrada en vigor el 31 de marzo de 2025, a las 23:59".

Este empleado avanzó que, por ahora, los trabajadores despedidos están tratando de contactar con congresistas para instarles a que defiendan que los despedidos "son inconstitucionales" y que ponen "en riesgo el derecho de la sociedad a estar informados".

Entre otras cosas, aseguran que reclamarán por todas las "difamaciones" que desde el entorno del presidente están diciendo sobre ellos.

AFP

Trump y su mala relación con la prensa

Una vez se dieron a conocer sus despidos, la oficina de la Casa Blanca compartió un comunicado bajo el nombre 'The Voice of Radical America' ('La Voz de la América Radical'), alegando que la cadena tenía un discurso "antiamericano y pro Estadio Islámico", que eran favorables al expresidente Joe Biden y que tenían órdenes de "no llamar terroristas a Hamás".

Hace unas semanas, el republicano vetó el acceso al Despacho Oval a agencia de noticias Associated Press (AP) por seguir llamando al golfo de México con su nombre tradicional, en lugar del nuevo nombre adoptado por la Administración estadounidense de golfo de América.

CAMILO ROJAS

PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE