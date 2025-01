Vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, dice que asumirá el mandato este domingo

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, expresó el sábado 4 de enero que asumirá la Presidencia este domingo al comenzar la campaña para las elecciones de febrero, en las que participará el mandatario Daniel Noboa, con quien sostiene una pugna de poder.

"Asumiré la presidencia (...) por mandato expreso en la ley", dijo en la red X Abad, quien para el Ejecutivo cometió una ausencia temporal en el cargo al no presentarse hasta el 27 de diciembre en la embajada ecuatoriana en Turquía para ser consejera por orden de Noboa.

"Debo atender esta responsabilidad mientras el señor presidente Daniel Noboa participa como candidato presidencial en la campaña electoral, cuya candidatura se encuentra en firme y es irrenunciable", añadió.

Noboa no estaría obligado a pedir licencia pare elecciones en Ecuador

Noboa participará en las votaciones generales del 9 de febrero y, según su gobierno, no está obligado a pedir licencia para la campaña debido a que no se trata de una reelección porque ganó comicios anticipados en 2023 para completar el período del exgobernante Guillermo Lasso.

Sin culminar su mandato de cuatro años (hasta mayo), Lasso disolvió el Congreso para evitar ser destituido en un juicio político por corrupción y dio paso a elecciones anticipadas. La Constitución ecuatoriana permite la reelección por una sola vez y, en caso de ausencia, el presidente será reemplazado por su vice. Los funcionarios deben pedir licencia para hacer campaña.

El ministro de Gobierno, José de la Gasca, dijo el jueves que "no es obligatorio que el presidente tome licencia". Agregó que "este no es un caso de reelección" como "lo ha interpretado la Corte Constitucional".

Verónica Abad llamó a las Fuerzas Armadas a respetar el ordenamiento jurídico, apuntando que "la sucesión (presidencial) es clara", y pidió a la OEA que actúe "enérgicamente frente a cualquier eventual intento golpista en contra de la presidenta" en ejercicio, supuestamente, desde el domingo.

"No se permitirán los negociados ni el mal uso de los recursos públicos", aseguró la vicepresidenta Veronica Abad - RODRIGO BUENDIA/AFP

"Para el cabal ejercicio de tan alta responsabilidad y a fin de dar continuidad y estabilidad a la gestión ejecutiva, requiero el apoyo y el compromiso de todas y cada una de las funciones del Estado, Fuerzas Armadas, medios de comunicación y principalmente de nuestro mandante, el pueblo ecuatoriano, merecedores de una administración respetuosa, seria, soberana y clara en los objetivos que debemos cumplir", expresó la funcionaria.

Garantizó que el periodo a su cargo será "de paz, de serenidad y absoluto respeto a la institucionalidad democrática, a los derechos y libertades y garantías constitucionales. No habrá ataques a la honra y dignidad de los ciudadanos. No habrá persecución por pensar diferente, incremento alguno de impuestos ni de precio de combustibles".

Agregó que "no se permitirán los negociados ni el mal uso de los recursos públicos" y pidió "confianza y tranquilidad" pues su gestión "será totalmente responsable e imparcial". "La voluntad del pueblo es sagrada y su mandato en las urnas debe ser respetado y cumplido", añadió Verónica Abad.

¿Quién fue designada vicepresidenta interina de Ecuador?

Ante un "desacato" de Verónica Abad, según de la Gasca, el jueves Noboa volvió a designar a su ministra de Planificación, Sariha Moya, vicepresidenta interina hasta el próximo 22 de enero o hasta que la vice titular se presente en la embajada en Turquía.

En virtud de que Moya "se encuentra atravesando un quebranto en su salud y requiere reposo", el mandatario cambió de decisión el sábado y mediante decreto designó nueva vice interina a Cynthia Gellibert, secretaria (ministra) de la Administración Pública, bajo las mismas condiciones.

La justicia dejó el 23 de diciembre sin efecto una suspensión de 150 días ordenada por el Ministerio de Trabajo en noviembre contra Verónica Abad por un supuesto abandono injustificado de sus funciones mientras era embajadora en Israel.

Luego de la sentencia, el mandatario derogó el decreto con el que ya había nombrado vicepresidenta interina a Moya en noviembre y asignó las nuevas funciones a Abad como consejera en la legación en Turquía.