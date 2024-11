Vicepresidenta de Filipinas, investigada por amenazar al mandatario Ferdinand Marcos Jr.

La oficina del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., informó este sábado 23 de noviembre que está investigando una amenaza de muerte realizada por la vicepresidenta, Sara Duterte, contra el jefe del Estado, al insinuar su posible asesinato.

El despacho señaló en un comunicado que el servicio de seguridad del mandatario actuará ante unas declaraciones de Duterte, quien dijo horas antes que ha contratado a un asesino para matar a Marcos Jr. en caso de que ella sea asesinada antes.

"Una amenaza contra la vida del presidente debe tomarse siempre en serio, más aún cuando se ha realizado públicamente de manera clara y cierta", señaló la oficina del presidente.

Marcos y Duterte se aliaron electoralmente para los comicios de 2022 en los que arrasaron en las urnas, pero sus relaciones se volvieron más tensas después y la vicepresidenta renunció el pasado junio como secretaria de Educación, abandonando el Gobierno. Sin embargo, continúa siendo vicepresidenta porque este cago se elige en Filipinas de manera separada al de presidente.

Duterte afirma que es objeto de un complot en Filipinas

La vicepresidenta manifestó este sábado 23 de noviembre, en una comparecencia ante los medios, que había contratado a alguien para matar al jefe del Estado, a la primera dama, Liza Araneta, y al presidente del Parlamento, Martin Romualdez, si ella muriera antes al ser supuestamente objeto de un complot.

"Le dije que si me matan, él debería matar a BBM (Marcos), Liza Araneta y Martin Romualdez. No es broma. No es broma", expresó Duterte, según informa el canal filipino ABS-CBN. "Dije, ‘si muero, no pares hasta haberlos matado’", añadió.

El pasado octubre, Duterte acusó a Marcos Jr. de incompetente y dijo que había imaginado cortarle la cabeza tras descubrir que su relación era tóxica.

Las familias Duterte y Marcos han visto su alianza desmoronarse, intercambiando acusaciones de adicción a las drogas y una retórica cada vez más extrema antes de las elecciones presidenciales de 2028 en Filipinas - AFP

¿Quién es Sara Duterte, vicepresidenta de Filipinas?

Sara Duterte es hija del expresidente Rodrigo Duterte (2016-2022), que también tuvo una buena relación política con Marcos Jr. pero se enemistaron hacia el final del mandato del primero.

Pese a las rencillas de su padre, Sara Duterte trabó una alianza política con Marcos Jr., hijo del dictador Ferdinand Marcos, pero un año más tarde de las elecciones de 2022 ya había tensiones palpables entre los dos.

Duterte enfrenta la amenaza de un juicio político en la Cámara de Representantes, encabezada por el primo de Marcos, Romualdez, quien se espera que se postule como presidente en 2028.

También tuvo una pelea con la esposa del presidente, Liza Araneta-Marcos, quien la acusó de reírse en un evento de enero donde su padre, el expresidente Rodrigo Duterte, acusó a Marcos de ser un "drogadicto".

La vicepresidenta de Filipinas convocó su conferencia de prensa nocturna después de que funcionarios de la Cámara dijeron que transferirían a su jefe de gabinete, detenida después de ser citada por desacato, del centro de detención de la cámara baja a un centro correccional. Zuleika López fue detenida el miércoles tras ser acusada de "interferencia indebida" en los procedimientos de la Cámara centrados en el gasto de fondos públicos por parte de Duterte.

Meses antes, su padre había acusado a Marcos de ser un "drogadicto" y al día siguiente el presidente afirmó que la salud de su predecesor estaba empeorando debido al uso prolongado del poderoso opioide fentanilo. Ninguno de ellos aportó pruebas de sus acusaciones.

En octubre, Sara Duterte dijo que se sintió "utilizada" después de asociarse con Marcos para las elecciones de mayo de 2022, que ganaron por abrumadora mayoría. Sigue siendo la sucesora constitucional del presidente de 67 años.

Al igual que su hija, Rodrigo Duterte es conocido por sus exabruptos, que incluyen reconocer haber ejecutado él mismo a criminales y e insultar con groserías al papa Francisco y al expresidente estadounidense Barack Obama.