Video de NASA muestra casi 59.000 edificios que habrían sido afectados tras terremotos en Venezuela

La NASA estima que el doble terremoto registrado en Venezuela pudo haber dejado cerca de 58.870 edificaciones dañadas o destruidas en la zona afectada, según una evaluación preliminar realizada mediante imágenes satelitales. El análisis se elaboró a partir de datos de radar captados por el satélite Sentinel-1, integrante del programa europeo de observación terrestre Copernicus. La agencia espacial estadounidense advirtió que se trata de un “producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado”.



De acuerdo con los resultados iniciales, los datos “estiman que aproximadamente 58.870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026 (10:16 horas GMT)”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La NASA informó además, a través de sus canales oficiales, que activó su Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres para apoyar las labores de evaluación y que continuará publicando mapas y productos de información adicionales conforme estén disponibles.

Según explicó el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA, los especialistas analizaron dos conjuntos de datos obtenidos por el radar del Sentinel-1 después del evento sísmico.



El primero fue captado el 24 de junio a las 22:50 GMT y cubre el sector occidental más próximo al epicentro, en las inmediaciones de San Felipe y Yumare.



El segundo corresponde al 25 de junio a las 10:16 GMT e incorpora el área metropolitana de Caracas, incluyendo sectores como Petare y Antímano.

Publicidad

Para elaborar la evaluación, cada imagen posterior al terremoto fue comparada con una serie de tomas de referencia obtenidas por Sentinel-1 durante el año previo al desastre. Posteriormente, ambas áreas fueron integradas en un único mapa de daños.

Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) también trabaja con información proporcionada por Sentinel-1 para generar distintos mapas, entre ellos uno que muestra la deformación del terreno ocasionada por el doble sismo. Este producto se apoya en instrumentos de teledetección capaces de identificar variaciones del terreno con precisión milimétrica.

Publicidad

El mapa se presenta en forma de interferograma y fue creado a partir de la comparación de datos recolectados el 18 de junio, antes de los terremotos, y el 25 de junio, un día después de los movimientos telúricos.

La imagen resultante permite observar una amplia franja afectada que se extiende desde Caracas hasta Puerto Cabello, ciudad ubicada aproximadamente a 210 kilómetros al oeste de la capital venezolana.

Venezuela registró el pasado miércoles un doble terremoto con epicentro en las cercanías de San Felipe y Yumare, en la región centro-norte del país. Los movimientos se sintieron con fuerza a lo largo de la costa central y en el área metropolitana de Caracas. El sismo principal alcanzó una magnitud de 7,5 y estuvo precedido por otro de magnitud 7,2, recordó el EGIS.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

Publicidad

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE