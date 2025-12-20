En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATAQUE EN AGUACHICA
ZULMA GUZMÁN
EE. UU. SOBRE COLOMBIA
NOVENA DÍA 4
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Revelan primeras fotos de exministros Bonilla y Velasco tras su captura por escándalo de la UNGRD

Revelan primeras fotos de exministros Bonilla y Velasco tras su captura por escándalo de la UNGRD

Ambos funcionarios, salpicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD, son señalados de concierto para delinquir, celebración de contratos en concurso homogéneo y cohecho por dar u ofrecer.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 20 de dic, 2025
Comparta en:
Niegan casa por cárcel a exministros Bonilla y Velasco por caso UNGRD: estas son las razones
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad