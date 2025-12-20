Revelan primeras fotos de exministros Bonilla y Velasco tras su captura por escándalo de la UNGRD

Se dieron a conocer las primeras fotos de los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, luego de que se legalizara su captura por su participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

Bonilla fue capturado en Bogotá, al finalizar la audiencia a la que asistió y en la que se ordenó cárcel contra él y Velasco, quien estaba conectado virtualmente desde Cali (Valle del Cauca). Este último, como lo indicó en la diligencia, se entregó hacia las 11:00 de la noche del jueves 18 de diciembre. La defensa de ambos exominstros solicitó que fueran llevados a una guarnición militar.

Tanto Bonilla como Velasco rechazaron los cargos imputados por la Fiscalía, que los señaló de concierto para delinquir, celebración de contratos en concurso homogéneo y cohecho por dar u ofrecer, después del escándalo que se destapó en 2024 gracias a investigaciones periodísticas sobre presuntos sobrecostos en la compra de unos carrotanques de la UNGRD. El caso salpica a altos funcionarios, congresistas, contratistas y exdirectivos de la unidad.



Se conocen las imágenes de la detención de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, implicados en el escándalo de corrupción de la UNGRD.



Siga la señal de Noticias Caracol en Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/Umwbti3hlB — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 21, 2025

Noticia en desarrollo...