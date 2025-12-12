En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
TRUMP - PETRO
ALIAS PIPE TULUÁ
MADURO
SALARIO MÍNIMO
RICHARD RÍOS
JUNIOR VS TOLIMA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Así va la puja por salario mínimo 2026 en Colombia según lo planteado por trabajadores y empresarios

Así va la puja por salario mínimo 2026 en Colombia según lo planteado por trabajadores y empresarios

Este lunes se retoman las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el salario mínimo en Colombia. Trabajadores piden que sea de dos dígitos.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 12 de dic, 2025
Comparta en:
Salario mínimo 2026.
Salario mínimo 2026.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad