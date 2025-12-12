Así va la puja por salario mínimo 2026 en Colombia según lo planteado por trabajadores y empresarios

Las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para el 2026 han tenido ciertas trabas entre sindicatos y empresarios, quienes no han llegado a una definición que complazca a las partes intervinientes.

De hecho, las centrales obreras y los gremios económicos se reunieron -este jueves 11 de diciembre- por separado con el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para discutir las propuestas frente al incremento del salario mínimo. El panorama actual muestra que, aunque los tiempos están bastante apretados, existe una disposición a buscar un acuerdo.



Los sindicatos y centrales obreras mantienen su propuesta de que el incremento sea de dos dígitos; es decir, mayor al 10 por ciento, siendo el 16 por ciento el pedido puntual. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, enfatizó que si los empresarios no suben a dos dígitos, cree que no habrá acuerdo, y el Gobierno quedará con "las manos libres para definir cuál es el incremento salarial del próximo año". Los trabajadores esperan que, dadas las "provocaciones y bloqueos institucionales" realizados al gobierno desde el Congreso de la República, la decisión final del gobierno sea "generosa".



Los gremios económicos, que reportaron un "muy buen ambiente" tras su reunión con el ministro Antonio Sanguino, se mantienen en su propuesta del 7.2 por ciento. María Elena Ospina, presidenta de Acopi, dijo que hay una voluntad para concertar y continuar explorando posibilidades. Para la empresaria, se debe ser "muy responsable con las cifras," tomando en cuenta prioritariamente el tema de la productividad y la inflación.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, destacó que ambas partes han mostrado una "disposición a aproximarse a un acuerdo". El funcionario confirmó que las propuestas, tanto la del 7.21 por ciento de los empresarios como la del 16% de los trabajadores, "no son inamovibles" y sirven como punto de partida.

Las reuniones para seguir discutiendo el aumento del salario mínimo siguen este 15 de diciembre, fecha clave, pues se considera el último plazo para lograr un consenso.



¿En cuánto quedaría el salario mínimo en Colombia?

Aunque el encargado de las negociaciones es Sanguino, fue el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien entregó una cifra de lo que pretende el Gobierno Nacional, situando que el aumento debería llegar a un doble dígito; es decir, el 10 por ciento.

Así las cosas, con esa cifra, el incremento pasaría de 1.423.500 pesos a 1.565.850 pesos, lo que representaría un aumento de 142.350 pesos.



Posible incremento = 10 por ciento

Posible salario mínimo en 2025 con ese aumento =1.565.850 pesos

¿En cuánto quedaría el salario mínimo con la propuesta de los trabajadores?

Los sindicatos han manifestado que la base para la negociación debe plantearse en el doble dígito, situación que consideran que debe ser asumida por los empresarios para negociar. Para los trabajadores, el aumento tiene que ser del 16 por ciento. Esto significaría un aumento de 227.760 pesos.



Posible incremento = 16 por ciento

Posible salario mínimo en 2025 con ese aumento =1.651.260 pesos

¿En cuánto quedaría con la propuesta de los empresarios?

Algunos de los gremios de los empresarios han señalado que la negociación debe ser "muy responsable con las cifras” y que se mantiene la "voluntad de la concertación". La cifra que han manejado es de 7.2 por ciento.



Posible incremento = 7.2 por ciento

Posible salario mínimo en 2025 con ese aumento =1.525.992 pesos

El ministro Sanguino señaló que “el Gobierno tiene que cumplir la doble función: ser árbitro y la voz que interprete a los ciudadanos y ciudadanas en esta discusión. No hemos querido todavía presentar propuestas concretas, pero informamos con satisfacción y optimismo, que las partes han mostrado una disposición a aproximarse a un acuerdo. Lo que quiere decir que ninguna de las dos propuestas, la del 7,21% de los empresarios y la del 16% de los gremios, son inamovibles”.

