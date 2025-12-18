¿Quién era la jueza Vivian Polanía hallada muerta en su apartamento de Cúcuta?

La noticia del hallazgo sin vida de la jueza Vivian Polanía, de 37 años, en su apartamento en Cúcuta, ha conmocionado a la ciudad y a la rama judicial de Colombia. El cuerpo de Polanía fue encontrado este 17 de diciembre de 2025, un hecho que es actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades. La jueza fue hallada en su habitación, arropada con una cobija en su cama, al lado de su hijo, un bebé de solo dos meses de nacido que se encuentra a salvo.

Según el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, la muerte de Polanía se habría producido en la madrugada del miércoles, unas 12 horas antes del hallazgo. La Policía recibió el llamado por la posible muerte a las 5:00 de la tarde del miércoles.

La ausencia de la funcionaria se reportó después de que su guardaespaldas intentara comunicarse con ella sin obtener respuesta, tras haber tenido su última conversación telefónica la noche del martes. Ante la extraña situación, el escolta contactó a la madre de la jueza y, junto a ella, ingresó al inmueble con la ayuda de un cerrajero, hallando el cadáver.



En entrevista con Blu Radio, el coronel Ojeda explicó que no hay signos de violencia en el cuerpo de la jueza, descartando inicialmente un homicidio, la escena del crimen está siendo analizada minuciosamente por la Policía y la Fiscalía. El coronel añadió que es fundamental esperar los resultados de Medicina Legal para establecer hipótesis concretas, como un posible suicidio o una sobredosis. La Fiscalía será la encargada de determinar las causas exactas del deceso.



Vivian Polanía, la jueza conocida como la Dama de Hierro

Años antes a su trágica muerte, la jueza había protagonizado polémicas que la llevaron a ser una figura viral y objeto de intensos debates sobre la ética y la vida privada de los funcionarios públicos.



La jueza, gracias a su trabajo en una las zonas de mayor complejidad judicial como el Catatumbo, se había ganado el apodo de la Dama de Hierro debido a su firmeza. Su labor se centró en la judicialización de delitos de alta peligrosidad, como terrorismo, homicidio, concierto para delinquir y tráfico de armas.

Su vocación por el derecho la llevaba en las venas, pues su padre era procurador y su madre una litigante defensora pública, reveló en una entrevista con Séptimo Día en el 2022. Polanía fue una estudiante destacada de la Universidad del Rosario, donde se graduó de Derecho, y luego se especializó en Derecho Constitucional y obtuvo un magister en Derechos Humanos. Su alto perfil académico y disciplina le permitieron ganar un concurso en la rama judicial en 2017, siendo nombrada en ese momento como juez primero penal de Circuito en Norte de Santander.

Más allá de la toga, Vivian Polanía cultivaba una imagen pública que rompía esquemas. Cuando se quitaba la vestimenta judicial, exhibía el fruto de su exigente disciplina deportiva, el Crossfit, un deporte que tomó tras ver a mujeres fuertes levantando pesas. Esta rutina la dotó de una figura tonificada, con abdominales marcados, y adornada por 37 tatuajes.

Su personalidad la llevó a mostrarse en redes sociales, compartiendo contenido en lencería y bikinis, una imagen que rápidamente le ganó miles de seguidores.

La jueza defendía la separación entre su vida profesional y la privada. "Yo soy juez, pero en mis otras redes sociales es clarísimo que simplemente soy una mujer más”, dijo.

No obstante, esta doble faceta generó un intenso debate. Algunos juristas criticaron fuertemente que una juez traicionara su investidura posando con poca vestimenta.

En 2020, Polanía fue vista en plena audiencia virtual recostada, fumando y con poca ropa, un hecho que la obligó a desaparecer por un tiempo de las redes sociales y le valió una suspensión y un proceso disciplinario por parte del Consejo Superior de la Judicatura.

Pese a los conflictos, en los últimos meses, la jueza se había enfocado en su embarazo. En sus publicaciones más recientes, se mostraba feliz por su proceso de ser madre, orgullosa de su "pancita" y refiriéndose a su hijo como su "ángel".

A la jueza la hallaron junto a su bebé de dos meses. Las autoridades investigan si la muerte fue natural, un suicidio o si está relacionada con alguna sustancia, mientras esperan los análisis forenses para esclarecer el caso.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.