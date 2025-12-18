En vivo
¿Quién era la jueza Vivian Polanía hallada muerta en su apartamento de Cúcuta?

Vivian Polanía, de 37 años, fue encontrada sin vida junto a su bebé de dos meses. Autoridades investigan las causas mientras esperan el dictamen forense; la jueza protagonizó polémicas en redes sociales.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 18 de dic, 2025
