Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Nuevas pistas en caso talio: Zulma Guzmán habría hecho otros envíos de frambuesas ¿a quién?

Nuevas pistas en caso talio: Zulma Guzmán habría hecho otros envíos de frambuesas ¿a quién?

La Fiscalía rastrea envíos de frambuesas realizados por Zulma Guzmán a dos mujeres, mientras la sospechosa permanece bajo custodia en Londres tras su rescate en el río Támesis el 16 de diciembre.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 20 de dic, 2025
