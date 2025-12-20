Nuevas pistas en caso talio: Zulma Guzmán habría hecho otros envíos de frambuesas ¿a quién?

La captura de Zulma Guzmán Castro en territorio británico ha dado un giro internacional a uno de los casos judiciales más estremecedores de los últimos años en Colombia. El pasado 16 de diciembre, las autoridades del Reino Unido respondieron a un llamado de emergencia por una "mujer en apuros" en el puente Battersea, al oeste de Londres. Tras ser rescatada de las aguas del río Támesis por la Unidad de Policía Marina y trasladada a un centro asistencial, se confirmó que la mujer era la empresaria colombiana sobre quien pesaba una circular roja de Interpol y una orden de captura vigente por el presunto homicidio de dos menores de edad.

Actualmente, según reportes de las autoridades británicas, Guzmán permanece bajo un régimen de salud mental, lo que ha postergado su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster para el inicio formal de su proceso de extradición. Mientras se define su situación jurídica en el exterior, en Colombia han surgido nuevas evidencias que sugieren que el envío de las frambuesas contaminadas con talio no habría sido un evento aislado.



Nuevas revelaciones: otros envíos y nuevos nombres

De acuerdo con una investigación publicada por el diario El Tiempo, la Fiscalía General de la Nación ha identificado nuevas líneas de investigación que involucran otros paquetes enviados por Guzmán Castro antes y después del fallecimiento de las niñas en Bogotá. Según este medio de comunicación, la empresaria realizó pedidos de frambuesas destinados a dos mujeres cuya identidad está siendo verificada para determinar si tienen algún vínculo con el padre de una de las víctimas y con quien Guzmán tuvo una relación.

El Tiempo reveló que, el 6 de abril, mientras una de las menores ya había fallecido y la otra se encontraba en estado agónico, Zulma Guzmán adquirió dos paquetes adicionales de la fruta. El primer pedido se registró a las 1:53 p.m. y el segundo, dos horas más tarde, incluía además de frambuesas, productos como cebollas, tomates y aguacates. En un informe de la policía judicial citado por el diario, se especifica que “por esas frambuesas pagó 29.900 pesos”.



Los investigadores han interrogado al padre de la niña fallecida, quien reconoció haber mantenido una relación extramatrimonial con Guzmán, sobre la identidad de las receptoras de estos envíos. Al respecto, un investigador le manifestó a El Tiempo: “Sólo se tienen nombres, no apellidos. El señor dijo que desconoce si las receptoras son o no gente de su entorno, aunque admitió conocer a al menos una persona con uno de esos nombres”. Por su parte, Zulma Guzmán había sostenido que las compras de frambuesas obedecían a su dieta regular.



Contexto del caso talio que estremeció a Bogotá

La historia que hoy tiene a Guzmán Castro a las puertas de una extradición comenzó la primera semana de abril de 2025, cuando dos niñas de 13 años murieron tras consumir frambuesas con chocolate impregnadas con altas dosis de talio. Este elemento, prohibido en Colombia desde la década de los 70, es descrito por expertos como una sustancia incolora, inodora e insípida, lo que facilita su administración sin que la víctima lo detecte.



En el programa Los Informantes, el toxicólogo Camilo Uribe explicó la peligrosidad de este metal pesado: “El talio es muy liposoluble. Eso quiere decir que es muy afín por el tejido graso y los seres humanos tenemos muchísimo tejido graso, entonces, él va y se pega en ese tejido graso y así se comienza a distribuir en el organismo”. La dificultad para diagnosticar la intoxicación radica en que sus síntomas iniciales suelen confundirse con malestares comunes. El doctor Uribe detalló que “lo primero que produce es un cuadro gastrointestinal, él irrita la mucosa gástrica y lo que va a producir es náuseas, vómito, diarrea, ardor en el estómago”.

El abogado Fabio Humar, señaló de manera contundente: “Aquí hay una persona que envió un paquete de frambuesas envenenadas a una familia y todo parece indicar que se trata de un crimen pasional”. Esto debido a que Guzmán sostuvo una relación con el padre de una de las menores fallecidas.

Las sospechas sobre Guzmán Castro no se limitan únicamente al suceso de 2025. El ente investigador también analiza la muerte de la madre de una de las niñas, ocurrida en agosto de 2021. Aunque la mujer había superado un cáncer previamente, meses antes de morir presentó niveles alarmantes de talio en su cuerpo. El médico endocrino Julio Portocarrero, quien la atendió en aquel entonces, explicó en Los Informantes la posible relación entre el metal y el desenlace de la paciente: “Lo que sí es posible es que cuando la persona tiene un cáncer y tiene un estrés de esa magnitud, como es una intoxicación por talio, ese estrés reduce significativamente la capacidad del sistema inmunológico y ese sistema inmunológico debilitado facilita la reactivación de un tumor”.

Adicionalmente, el testimonio de un domiciliario ha resultado fundamental para el avance del caso en Colombia. Según la información recogida por El Tiempo, al menos tres personas cercanas a Guzmán podrían haber participado en la logística del envío. Estos individuos habrían monitoreado la entrega e incluso entregado una propina al repartidor para asegurar que el paquete llegara a su destino final.

Por ahora, Zulma Guzmán permanece en Londres tras ser rescatada de las aguas del río Támesis. Mientras se tramita su situación judicial en el Reino Unido, las investigaciones en Colombia continúan.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Los Informantes.