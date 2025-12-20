Resultados Extraordinario Banderita Navideño del 20 de diciembre de 2025: números ganadores

Durante la jornada de este sábado 20 de diciembre de 2025, se lleva a cabo el sorteo del Extraordinario Banderita Navideño, organizado por la Lotería del Risaralda en alianza con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Este sorteo extraordinario tiene como propósito apoyar programas de salud subsidiada y proyectos misionales de la Cruz Roja, mediante transferencias asociadas a las ventas generadas. El evento corresponde al sorteo número 009 y ofrece una serie de premios destinados tanto a contribuyentes como a apostadores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Resultados del Extraordinario Banderita Navideño 20 de diciembre de 2025

Número ganador:

Serie:

Premios secos del Extra Banderita Navideño

El sorteo incluyó los siguientes premios adicionales:



1 premio de $500 millones

2 premios de $200 millones

4 premios de $100 millones

5 premios de $50 millones

10 premios de $20 millones

Además, hubo premios por aproximaciones, que permiten a los apostadores ganar al coincidir parcialmente el número y la serie con el billete mayor, tanto con serie como sin serie. En totalidad, el sorteo repartió más de $38.278 millones de pesos entre los diferentes premios.



¿Cómo se juega al Extraordinario Banderita Navideño?

El sorteo obedece al siguiente mecanismo:



Se juega con un billete numerado que incluye un número y una serie asociados. Existen varias formas de ganar:

Coincidencia exacta del número y la serie con el premio mayor. Coincidencia en premios secos, según el plan de premios establecidos. Premios por aproximaciones (por última o primera cifra, entre otras combinaciones).

El sorteo se realiza en vivo en la fecha indicada, con transmisión por plataformas oficiales de Lotería del Risaralda y Cruz Roja.

Para determinar si un billete resulta ganador, el apostador debe comparar número y serie con la lista oficial publicada.

¿Cuánto cuesta el billete del Extra Banderita Navideño?

El costo del billete para participar en el Extraordinario Banderita Navideño es de $20.000 pesos. Este precio es único para este sorteo navideño y se mantuvo vigente hasta el día del sorteo. Los puntos de venta incluyen loteros autorizados, distribuidores de la Lotería del Risaralda y de la Cruz Roja, así como concesionarios de apuestas habilitados.



Cómo reclamar el premio

El procedimiento para reclamar premios depende del monto:



Premios hasta un monto menor: el ganador debe presentar el billete original en buen estado en cualquier punto de venta autorizado o directamente en las oficinas de la Lotería del Risaralda o de la Cruz Roja, según convenga.

el ganador debe presentar el billete original en buen estado en cualquier punto de venta autorizado o directamente en las oficinas de la Lotería del Risaralda o de la Cruz Roja, según convenga. Premios mayores (equivalentes o superiores a 4.999.999 pesos): además del billete original, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificación bancaria para efectuar la transferencia electrónica.

además del billete original, se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía y certificación bancaria para efectuar la transferencia electrónica. Premios muy grandes (superiores a 9.999.999 pesos o al millón de UVT equivalente): el pago se realiza exclusivamente en las oficinas centrales del sorteo en Bogotá. Se requiere presentar billete original, cédula, certificación bancaria y seguimiento del procedimiento oficial descrito en el reglamento.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA



NOTICIAS CARACOL