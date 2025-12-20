Resultados Extraordinario Banderita Navideño del 20 de diciembre de 2025: números ganadores

Publicidad
Durante la jornada de este sábado 20 de diciembre de 2025, se lleva a cabo el sorteo del Extraordinario Banderita Navideño, organizado por la Lotería del Risaralda en alianza con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Este sorteo extraordinario tiene como propósito apoyar programas de salud subsidiada y proyectos misionales de la Cruz Roja, mediante transferencias asociadas a las ventas generadas. El evento corresponde al sorteo número 009 y ofrece una serie de premios destinados tanto a contribuyentes como a apostadores.
El sorteo incluyó los siguientes premios adicionales:
Además, hubo premios por aproximaciones, que permiten a los apostadores ganar al coincidir parcialmente el número y la serie con el billete mayor, tanto con serie como sin serie. En totalidad, el sorteo repartió más de $38.278 millones de pesos entre los diferentes premios.
El sorteo obedece al siguiente mecanismo:
El costo del billete para participar en el Extraordinario Banderita Navideño es de $20.000 pesos. Este precio es único para este sorteo navideño y se mantuvo vigente hasta el día del sorteo. Los puntos de venta incluyen loteros autorizados, distribuidores de la Lotería del Risaralda y de la Cruz Roja, así como concesionarios de apuestas habilitados.
El procedimiento para reclamar premios depende del monto:
Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.
