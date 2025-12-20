Gobierno solicita extradición de Zulma Guzmán desde Reino Unido, investigada por crimen con talio

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, elevaron una solicitud ante la Cancillería para que este organismo pida a las autoridades del Reino Unido que se adelante la captura con fines de extradición de Zulma Guzmán Castro, la mujer de 56 años que está siendo investigada por el envenenamiento con talio, un metal tóxico incoloro, de dos menores de edad en Bogotá.

Fue a principios de este mes que el nombre de Guzmán Castro fue revelado por la Fiscalía General de la Nación, luego de que este organismo recolectara pruebas para determinar su presunta responsabilidad en el asesinato de dos menores en abril de este año, quienes recibieron frambuesas con chocolate que tenían talio y días después murieron. Inmediatamente se activó una circular roja de Interpol a 196 países por el delito de homicidio en concurso homogéneo, a título de dolo y en calidad de autora.

Las autoridades determinaron que había viajado por varios países como Brasil, Argentina y España. Incluso, después de que se reveló su identidad, Guzmán Castro habló con el medio Focus Noticias, y negó las acusaciones en su contra. Finalmente, elmartes 16 de diciembre se logró dar con su ubicación en la ciudad de Londres (Reino Unido).



De acuerdo con la información aportada por las autoridades londinenses e Interpol Reino Unido, fue confirmado que ese día, hacia las 06:45 am, la Policía Metropolitana de Londres recibió un reporte de que una ciudadana se encontraba en situación de angustia en inmediaciones del puente de Battersea.



Noticia en desarrollo...