Benedetti confirma que 5x1000 está en decreto de emergencia económica: ya está firmado por ministros

En una rueda de prensa, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este sábado que el decreto de emergencia económica propuesto por el Gobierno Nacional, el cual busca recaudar 16 billones de pesos para el presupuesto del otro año, ya fue firmado por todos los ministros y por el presidente Gustavo Petro, y será radicado para que sea revisado por la Corte Constitucional.

Además, Benedetti confirmó que el 5x1000 sí está incluido en el decreto. Se trata del Gravamen de Movimientos Financieros (GMF), que determina que las personas que posean una cuenta bancaria en cualquier entidad financiera pasarían a pagar 5 pesos por cada movimiento de 1.000 pesos. Cabe resaltar que este monto anteriormente era de 4 pesos.

Además de esta medida, el decreto también incluye un IVA del 19% para licores y juegos de suerte y azar en línea, además de un impuesto del 1% para la extracción del carbón. Asimismo, el decreto contemplaría un impuesto al patrimonio, un incremento en la contribución por ganancias ocasionales y nuevos gravámenes a la gasolina.



¿Por qué se busca decretar emergencia económica?

El decreto de emergencia económica fue anunciado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, luego de que se hundió la reforma tributaria o ley de Financiamiento en el Congreso, que buscaba aliviar el hueco fiscal que hay para el presupuesto del otro año.



El funcionario explicó que el Gobierno decidió "tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia. Entre ellas estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica".



Añadió que "son recursos tributarios que va a solicitar el Gobierno a través de esta emergencia, a través de los mismos tributos que estaban propuestos en la ley de financiamiento, y lo que esperamos que la Corte Constitucional estudie con cuidado y con detalle la propuesta".

El decreto será examinado por la Corte Constitucional en cuanto el tribunal regrese de su vacancia judicial, momento en el que se determinará si la medida se mantiene o si es declarada inexequible por violar la carta magna.

