Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / Zulma Guzmán y el caso del talio: los delitos que podría enfrentar tras su extradición a Colombia

Zulma Guzmán y el caso del talio: los delitos que podría enfrentar tras su extradición a Colombia

Zulma Guzmán ya está en manos de la justicia en Londres. Ahora Colombia busca que responda por el presunto envenenamiento con talio que mató a dos niñas y dejó a otros heridos en Bogotá.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 19 de dic, 2025
Rastros del talio

