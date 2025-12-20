Resultados Lotería del Cauca sábado 20 de diciembre de 2025: estos son los números ganadores

En la noche de este sábado, 20 de diciembre de 2025, se lleva a cabo un nuevo sorteo de la Lotería del Cauca. La transmisión inicia cerca de las 11:00 p.m. desde Popayán. Es un momento que despierta atención en el departamento y en otras regiones que siguen la transmisión en vivo por televisión o redes sociales oficiales. Los apostadores observan atentos cómo se extraen las bolillas numeradas, con la esperanza de que su número coincida con el ganador del premio mayor, que esta noche asciende a 8.000 millones de pesos.

Participar en el sorteo de la Lotería de Boyacá es parte de la rutina de decenas de miles de personas que conectan la transmisión, ya sea desde sus hogares o en puntos de venta autorizados. La combinación completa de cuatro cifras y su serie correspondiente definen al ganador del premio mayor. Además, están en juego múltiples premios secundarios —conocidos como “secos”— que ofrecen oportunidades adicionales de llevarse montos considerables, aunque menores al premio máximo.



Resultados EN VIVO de la Lotería del Cauca 20 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo se dan a conocer al finalizar la transmisión oficial. La Lotería del Cauca, como siempre, aconseja consultar únicamente los canales oficiales para verificar los resultados y evitar información errónea. Para esta edición los ganadores fueron:



Premio mayor:

Serie:

Cómo se juega la Lotería del Cauca

El mecanismo para participar es sencillo. El jugador adquiere un billete completo que incluye un número de cuatro cifras y una serie. Cada boleto se divide en cuatro fracciones, lo que permite que se juegue por entero o por partes. El billete se adquiere en puntos autorizados o directamente con los loteros, por un valor de 16.000 pesos para el billete completo, y cada fracción se vende a 4.000 pesos.



El premio mayor se gana cuando un billete coincide en sus cuatro cifras y su serie. Las aproximaciones permiten ganar si el número coincide parcialmente con el ganador, ya sea en las dos primeras o las dos últimas cifras, sin importar la serie, lo cual aumenta las chances de llevarse algún premio. Además, los “secos” son premios fijos asignados a ciertos números con la misma serie. El “chance patojo” es otra oportunidad de ganar con cifras sin serie.



Quienes prefieren jugar por entero pagan 16.000 pesos por el cuatro cifras completo con serie y adquieren así el acceso a todos los niveles de premio, incluyendo mayor, secos, aproximaciones y patojo. Los jugadores que quieran reducir el costo pueden comprar fracciones por 4.000 pesos cada una, y competir por premios proporcionales. Este sistema ayuda a que tanto jugadores con mayor poder adquisitivo como aquellos con presupuesto limitado puedan participar.

La estructura de premios está diseñada para mantener el interés: el mayor, de 8 000 millones de pesos, es el gran atractivo, pero los premios secundarios —desde 300 millones hasta 10 millones— generan emoción entre quienes aciertan números o combinaciones, aunque no se toque el premio máximo. Las aproximaciones, tanto con serie completa como sin ella, permiten que más jugadores puedan ganar de forma parcial pero significativa.



¿Cómo reclamar el premio de la Lotería del Cauca en caso de resultar ganador?

Las reglas varían según el monto adquirido, pero el proceso es claro. Quien resulte ganador del premio mayor debe conservar su billete o fracción en perfecto estado y presentarlo en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca, ubicada en Popayán. Allí se exige documento de identidad, certificación bancaria actual y el RUT expedido por la DIAN. El procedimiento incluye una verificación y el levantamiento de un acta antes de iniciar los trámites de pago, que suele realizarse mediante transferencia bancaria.

Para premios secos o aproximaciones, el jugador puede acudir a distribuidores autorizados, normalmente loteros, con el billete original y la cédula. Si el monto supera los 2.360.000 pesos, el punto de venta puede retener el pago y remitir el billete a la casa matriz para validar su autenticidad. En cualquier caso, el premio se paga tras cumplir con la documentación requerida, y el proceso puede tomar hasta treinta días hábiles.

Los premios menores, como los de chance patojo, también se pagan a través de distribuidores autorizados presentando el billete y la cédula. En todos los casos, es vital conservar el billete físico sin daños ni alteraciones, y corroborar que se trate del sorteo y la fracción correspondiente.

