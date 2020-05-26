En vivo
Noticias Caracol  / Aníbal Gaviria

Aníbal Gaviria

Aníbal Gaviria Correa, gobernador de Antioquia, periodo 2020 - 2023.

    Colprensa
    POLÍTICA

    "Llegó el momento de las regiones": la apuesta de Aníbal Gaviria para llegar a la Presidencia

  • Gobernadores critican “vacíos” de la paz total y dicen que “no ha cumplido las expectativas”
    Colprensa.
    POLÍTICA

    En esta entrega de #SalaDePrensa, hablamos con Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, y con Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, para analizar los vacíos que plantean los mandatarios y los factores que consideran que se deben tener en cuenta para replantear la propuesta de paz total.

    "Car window smashed, close-up"
    Colprensa
    POLÍTICA

    "Paz total tiene enormes vacíos que aprovechan grupos al margen de la ley": gobernador de Antioquia

    Gobernadores de Colombia le han pedido al Gobierno del presidente Gustavo Petro rediseñar su propuesta de paz total. Según ellos, por el incremento de actividades delictivas en las regiones.

  • Minería ilegal hoy en día es más lucrativa que la coca, explica gobernador Aníbal Gaviria
    Noticias Caracol
    POLÍTICA

    Hoy la minería ilegal es más rentable que la coca: Aníbal Gaviria

    El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, habló sobre la situación del Bajo cauca y nordeste del departamento en torno a la minería ilegal y el Clan del Golfo. Además, fue enfático en que el único camino para esta agrupación es el sometimiento.

