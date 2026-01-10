Así anunció alcalde de Marinilla, donde se iba a presentar Yeison Jiménez, la muerte del artista

Los miles de asistentes a las Fiestas de la Vaca en la Torre, de Marinilla, Antioquia, esperaban celebrar una noche llena de música, pero no se esperaban que la tragedia opacara los días de celebración, pues el propio alcalde del municipio se subió al escenario donde se esperaban a los artistas del día para informar sobre la muerte de Yeison Jiménez.



Minutos después de conocerse la noticia sobre el accidente y que dentro de los muertos estaba el cantante oriundo de Manzanares, Caldas, el alcalde Julio César Serna se paró en el escenario y dijo que “quiero contarles que hemos recibido una noticia que la avioneta en la que venía Yeison Jiménez se acaba de estrellar en Boyacá y nos están diciendo que todos los ocupantes fallecieron. Estamos recibiendo esta información. Su banda, toda se encontraba en este momento aquí. Se están retirando”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Agregó el mandatario local que “la información que estamos recibiendo a nivel nacional es la del fallecimiento del cantante Yeison Jiménez. Quiero lamentar y expresar las condolencias a su familia y a sus seguidores”.

Finalmente, el alcalde de Marinilla mencionó que, “como ustedes saben, teníamos una presentación con él. Su equipo estaba aquí atrás preparándolo. Nosotros lamentamos profundamente esto, nos llena de consternación. Esperaría que podamos seguir con estas actividades. Vamos a esperar más información”.



Detalles del accidente en el que murió Yeison Jiménez

La tarde del sábado 10 de enero de 2026 quedó marcada por la tragedia que enlutó a la música popular en Colombia. A las 4:11 p. m., la avioneta Piper PA-31 de matrícula N325FA se disponía a despegar desde el aeródromo Juan José Rondón, ubicado entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá. A bordo se encontraba el cantante Yeison Jiménez, de 34 años, quien se dirigía a su concierto en Marinilla.



Sin embargo, el vuelo nunca logró concretarse. Según los reportes de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte, la aeronave tomó velocidad en la pista, pero no alcanzó a alzar el vuelo. Maximiliano Panqueba, un testigo que presenció los hechos desde una finca colindante, relató que tras realizar el giro habitual de salida, se escuchó un ruido extraño en uno de los motores. Acto seguido, la avioneta perdió estabilidad y se precipitó a tierra en la vereda Romita, sector Marengo. "Nosotros lo que vimos fue que la avioneta despegaba al aeropuerto, no que llegaba. Nosotros somos los administradores de la finca que queda junto a la finca donde cayó la avioneta. La avioneta, aparentemente, despegó del aeropuerto, hizo la curva que hacen habitualmente para salir, cuando, al parecer, uno de los motores comenzó a sonar y la avioneta empezó a perder estabilidad”, manifestó.



El impacto fue devastador. Segundos después del choque, se produjeron varias explosiones de combustible que envolvieron la aeronave en llamas, dejándola calcinada casi en su totalidad. Aunque los cuerpos de bomberos de Duitama y Paipa, junto a la Policía Nacional, activaron de inmediato los protocolos de emergencia, al llegar al sitio confirmaron que no había sobrevivientes entre los seis ocupantes.

Publicidad

Muertos en accidente de Yeison Jiménez

Además del artista caldense, en el siniestro perdieron la vida el piloto, capitán Hernando Torres, y parte del equipo de trabajo de Jiménez: su asistente Óscar Marín, su representante Jéfferson Osorio, así como Juan Manuel Rodríguez y Weisman Mora. La noticia provocó una ola de dolor en el gremio artístico; colegas como Pipe Bueno y Luis Alfonso expresaron su desolación, recordando a Yeison como un ejemplo de superación que logró pasar de cargar bultos en Corabastos a llenar estadios.

Mientras la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes recolectaba evidencias en el lugar para determinar las causas exactas del fallo mecánico, se dio a conocer un detalle estremecedor: semanas antes de su muerte, el intérprete de "Aventurero" había confesado haber soñado en tres ocasiones que sufriría un accidente aéreo. La investigación continúa para esclarecer este lamentable hecho que apagó la voz de uno de los máximos exponentes del género regional colombiano.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias