Resultados Baloto y Revancha último sorteo sábado 10 de enero de 2026: números ganadores

Este sábado 10 de enero de 2026, el país vive una nueva jornada de expectativa con el sorteo de Baloto, uno de los juegos de azar más populares en Colombia. El acumulado principal alcanza la impresionante cifra de $16.000 millones, mientras que la modalidad Revancha ofrece un acumulado adicional de $12.500 millones, convirtiéndose en una oportunidad única para quienes sueñan con cambiar su vida.



La transmisión oficial del sorteo se realiza en vivo a través de los canales autorizados y las plataformas digitales del juego, donde los participantes pueden seguir el momento exacto en que se revelan las balotas ganadoras.



Resultados del Baloto hoy, 10 de enero de 2026

Baloto

Números ganadores: 41 - 36 - 39 - 08 - 06

Número adicional: 12

Números ganadores: 25 - 10 - 43 - 33 - 06

Número adicional: 16

La empresa recuerda que los únicos resultados válidos son los publicados en sus canales oficiales.



¿Cómo jugar el Baloto?

Jugar Baloto es sencillo y accesible para todos. Cada apuesta consiste en seleccionar cinco números del 1 al 43 y un número adicional del 1 al 16. El jugador puede elegir sus números manualmente o utilizar la opción de selección automática. Además, existe la posibilidad de participar en Revancha, que se juega con la misma combinación numérica, aumentando las oportunidades de ganar.

Los tiquetes se pueden adquirir en puntos físicos autorizados en todo el país o a través de plataformas digitales oficiales, lo que permite jugar desde cualquier lugar. El costo de la apuesta básica es de $5.700, y con Revancha se incrementa ligeramente, ofreciendo la posibilidad de optar por dos acumulados millonarios.



¿Cómo reclamar el Baloto si se gana?

Si un jugador resulta ganador, el primer paso es verificar los resultados oficiales y confirmar que la combinación coincide exactamente con la publicada por Baloto. Es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio.

Para premios menores, el cobro puede realizarse en puntos autorizados. Sin embargo, en el caso de premios mayores, el ganador debe dirigirse directamente a las oficinas de Baloto o comunicarse por los canales oficiales. Allí se solicitará el tiquete, el documento de identidad y se iniciará el proceso de validación. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, y los premios están sujetos a retenciones de impuestos, según la normativa vigente en Colombia.



¿Qué hacer si se gana el Baloto?

Ganar Baloto es un acontecimiento extraordinario que puede cambiar la vida de cualquier persona. Por ello, los expertos recomiendan actuar con discreción y prudencia al compartir la noticia, para evitar riesgos de seguridad. También es aconsejable buscar asesoría financiera y legal antes de tomar decisiones importantes.



Planificar inversiones, ahorrar y evitar gastos impulsivos son claves para convertir el premio en una oportunidad duradera. Muchos ganadores optan por destinar parte del dinero a proyectos personales, familiares o inversiones que generen estabilidad a largo plazo.



Con este sorteo del 10 de enero de 2026, Baloto reafirma su posición como uno de los juegos más atractivos del país, ofreciendo acumulados millonarios que despiertan la ilusión de miles de colombianos. ¿Será hoy el día en que alguien cambie su vida para siempre?

