Relato de Yeison Jiménez sobre sueños premonitorios con accidente aéreo: "Nos habíamos matado"

El cantante de música regional colombiana Yeison Jiménez falleció a los 34 años. El intérprete murió junto a los otros cuatro ocupantes y al piloto de una avioneta que había despegado desde el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá, y que se dirigía a Marinilla, en Antioquia. La aeronave se estrelló en cercanías de Paipa poco después del despegue.

La repentina muerte del músico impactó al mundo del entretenimiento y a sus fanáticos. Un detalle que también sorprendió tras el grave siniestro aéreo es que Yeison Jiménez relató en una reciente entrevista que había tenido sueños en los que moría por causa de un accidente aéreo. El cantante murió en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 después de que la avioneta en la que viajaba se estrellara.



Hace un tiempo, el artista musical soñó tres veces con un accidente aéreo en el que él fallecía. En una entrevista para el programa "Se dice de mí" de Caracol Televisión, Jiménez relató los momentos de angustia que vivió cuando una aeronave en la viajaba comenzó a tener fallas mecánicas, pero la cual pudo lograr aterrizar. Este episodio ocurrió días antes de que naciera su hijo Santiago. "Yo dije: no conocí al niño".



Relato de Yeison Jiménez sobre sueños premonitorios con accidente aéreo

Durante el incidente aéreo que presenció el artista, él recuerda que el avión acababa de salir de mantenimiento. "¿Por qué desconfiar de un avión que acaba de salir de mantenimiento? Nosotros carreteamos, a los exactamente 13 o 14 segundos de estar carreteando, el avión despega y cuando lo hace yo siento que algo hace: puf puf (...) Empiezo a mirar todos los parámetros y todo estaba mal. No había velocidad, no estábamos subiendo", dijo Yeison Jiménez sobre ese episodio.

El artista relató que en ese momento el avión siguió en una línea recta y lo único que veían al frente era la montaña. "El avión nunca se levantó. Entonces el camarógrafo me dice: Ye, está saliendo agua de este motor. Yo miro todo y ya empieza todo en cámara lenta. Empecé a analizar y cuando empecé a ver todo... faltaban días para que mi niño naciera. Eso fue el 24 de mayo y mi niño nació el 4 de junio. Yo dije: No conocí el niño. Fue muy duro".

De acuerdo con lo que contó el músico, lo que lo salvó a él y a los demás ocupantes de esa aeronave, fue la experiencia del piloto. "La velocidad que llevábamos no nos permitía subir y cuando él trataba de girar el avión para volver a la pista, el avión se iba. No teníamos velocidad", contó el músico, que ahondó en los sueños que había tenido tiempo antes.

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera, le diera una vuelta y cuando él llegaba me decía: 'Uy, patrón. Menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné. Súbete'. Eso era los sueños y en uno de esos yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias. Ya era la tercer vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté".

Su hermana, Lina Marcela Jiménez, también contó en "Se dice de mí" lo que había ocurrido en ese momento y que Yeison le decía: "Imagínese que me soñé que el avión se caía. Imagínese que me soñé que el avión iba en el aire y se desprendía un ala". Tras el incidente en el avión, su esposa, Sonia Restrepo, también dio a conocer cómo se enteró. "Él me llama llorando. Yo yo me asusté demasiado, casi no podía hablar y me dice: 'Mi amor, casi no conozco al niño'. Y yo: 'Pero, ¿por qué me dices eso?'. Me dice: 'El avión está fallando. Nos íbamos a estrellar, el avión se descompensó'".

¿Qué se sabe de la causa del accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez?

La Aeronáutica Civil compartió un comunicado en el que lamentava "profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación". La entidad confirmó en un comunicado que el artista era una de las seis personas que estaban a bordo de la avioneta accidentada entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, también lamentó el deceso de Jiménez y sus acompañantes, quienes se dirigían a una presentación en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia. Sobre la investigación del grave accidente, la funcionario dijo que ya está en proceso de indagación a través de la Aerocivil. Mencionó que la avioneta privada tenía plan de vuelo y avanzó por la pista de Paipa, pero cuando llegó al punto donde debe iniciar el despegue, no lo pudo hacer.

La avioneta siguió de largo en la pista, estrellándose y ocasionando el grave incendio. Quedó completamente incinerada. Las autoridades buscan establecer cuál fue la falla técnica de la aeronave que no le permitió despegar y ocasionó que se estrellara. Preliminarmente, personas cerca de la pista señalaron que la falla de un motor habría sido la causa.