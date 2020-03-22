Publicidad

Cárcel El Pedregal

Cárcel El Pedregal

  Andrea Valdez, víctima de abuso en El Pedregal
    Andrea Valdez, víctima de abuso en El Pedregal.
    Noticias Caracol
    UNIDAD INVESTIGATIVA

    Pistas de caso Andrea Valdez: denuncia cómo fue víctima de abuso sexual por guardias de Inpec

    La mujer quedó en embarazo debido a los abusos que sufrió en la cárcel El Pedregal. "Ni un psicópata ni un hombre que esté mal de la cabeza haría eso. Este tipo vuelve y me repite que tuviera el pico cerrado o sino me lo cerraban", contó.

  • 346c1465d079425da96306374623d240_0.jpg
    COLOMBIA

    Inpec ordena evacuación del patio 5 de cárcel Bellavista por riesgo de colapso

    La decisión se tomó luego de que algunas entidades de Antioquia, entre ellas la Personería de Medellín, solicitaran al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres que pidiera al Inpec la evacuación.

  • COLOMBIA

    Quince heridos dejó intento de fuga en cárcel de Medellín

    Varios de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Medellín, entre ellos los tres guardianes del patio B. La situación fue controlada por las autoridades.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    COLOMBIA

    Preso se voló mientras era trasladado en Medellín

    El delincuente se dio a la fuga en un descuido de los guardias, durante el fallido traslado de los detenidos a un centro carcelario del Valle de Aburrá.