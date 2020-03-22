Noticias Caracol Cárcel El Pedregal
Cárcel El Pedregal
-
Pistas de caso Andrea Valdez: denuncia cómo fue víctima de abuso sexual por guardias de Inpec
La mujer quedó en embarazo debido a los abusos que sufrió en la cárcel El Pedregal. "Ni un psicópata ni un hombre que esté mal de la cabeza haría eso. Este tipo vuelve y me repite que tuviera el pico cerrado o sino me lo cerraban", contó.
-
Inpec ordena evacuación del patio 5 de cárcel Bellavista por riesgo de colapso
La decisión se tomó luego de que algunas entidades de Antioquia, entre ellas la Personería de Medellín, solicitaran al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres que pidiera al Inpec la evacuación.
-
Quince heridos dejó intento de fuga en cárcel de Medellín
Varios de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Medellín, entre ellos los tres guardianes del patio B. La situación fue controlada por las autoridades.
-
Preso se voló mientras era trasladado en Medellín
El delincuente se dio a la fuga en un descuido de los guardias, durante el fallido traslado de los detenidos a un centro carcelario del Valle de Aburrá.