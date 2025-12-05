Giro en muerte de Liliana Cruz por detalle hallado en cuerpo: revelan audio enviado antes de morir

La muerte de Liliana Cruz, una trabajadora social de 25 años en el municipio de Chiscas, Boyacá, ha generado un profundo clamor de justicia y ha puesto en tela de juicio la versión inicial ofrecida por su pareja sentimental, un oficial de la Policía. El caso, catalogado como un presunto feminicidio, ha estado envuelto entre preguntas y contradicciones que mantienen a su familia sumida en la angustia mientras exigen que se aclare lo que realmente sucedió el pasado 19 de noviembre cuando Liliana Cruz falleció a causa de un impacto de bala de fusil que recibió en la cabeza.

El señalado de haber accionado el arma era su compañero sentimental, el subteniente Hamilton Ruiz, quien en ese momento se desempeñaba como comandante de la Policía de Chiscas. Aunque el subteniente insiste en que el disparo del arma de fuego se produjo de manera accidental, los hallazgos recientes siembran serias dudas sobre la secuencia de los hechos.

Uno de los elementos que pone en entredicho la hipótesis de un suceso accidental es el resultado de la inspección técnica del cadáver. Según la representación legal de la víctima, la necropsia reveló que el cuerpo de Liliana presentaba señales adicionales a la herida de bala. El abogado de la familia de Liliana, Saúl León, manifestó que la existencia de estas lesiones físicas es incompatible con la tesis de un accidente. El profesional del derecho cuestionó de manera directa los hallazgos, preguntando: “Si lo que se trató fue de un accidente y fue un disparo que se dio sin que nadie accionara el fusil, ¿por qué tenía estos hematomas?, ¿por qué tenía estos golpes en su abdomen y cerca de su espalda?”.



Las declaraciones que dieron testigos: habría cambiado versión

Las dudas sobre la verdad de lo ocurrido se intensificaron al conocerse un documento en el que se recopilan los interrogatorios a los subalternos del subteniente justo después de los hechos. Estas declaraciones indican que, inmediatamente tras el disparo, Hamilton Ruiz habría intentado manejar una versión distinta. La existencia de estas instrucciones alternativas quedó en evidencia en interrogatorios que están en poder de Noticias Caracol y la Fiscalía General de la Nación.



Una de las declaraciones recogidas detalla la indicación precisa que el comandante le habría dado a los policías que acudieron al sitio: “En ese momento me dijo a mí y a mi esposo qué debíamos decir o manejar la versión que había sido un francotirador que había disparado detrás del coliseo”. Además, la declaración señala que el oficial les decía “muy insistentemente que debíamos decir eso”. El informe de los hechos también consigna que el esposo de la subalterna que declaró le respondió al subteniente Ruiz que “eso era ilógico, que cómo iba a decir eso”.

Posteriormente, en entrevista con Noticias Caracol, Diego Cocunubo, el representante legal del oficial, sostuvo que el arma presuntamente se había accionado por error y reconoció que al principio sí se manejó otra versión. Cocunubo explicó que esta versión inicial "fue derivada de un hostigamiento que estaban haciendo en un municipio vecino que era el municipio del Espino, Boyacá”. Sin embargo, el defensor del subteniente Ruiz enfatizó que "a primera hora fue que surgió la verdad sobre la ocurrencia de los hechos o la versión que se ha estado dando por las autoridades”. Al ser confrontado sobre si se había solicitado a los policías decir que un francotirador había atacado desde el coliseo, Cocunubo refutó esa posibilidad, afirmando: “No, es es mentira”.

Estos cambios en las declaraciones y la nueva evidencia física de los golpes que presentaba el cuerpo de Liliana cobran relevancia al considerar los problemas internos que, al parecer, sufría la pareja.

Se debe destacar que, pese a que el abogado del policía, Diego Cocunubo, insiste en que entre ellos “nunca hubo problemas” y que “no existen antecedentes de comisaría, de defensoría de familia, de alguna autoridad administrativa o judicial”, la joven había manifestado a su familia su intención de separarse. Un audio del 12 de noviembre, días antes de su asesinato, resuena en la mente de sus seres queridos, dejando ver el cansancio y el conflicto que la víctima experimentaba.

En dicha grabación, la voz de Liliana evidencia: “Yo estoy cansada. Yo mañana voy a hablar bien con la jefe Diana a ver qué me dice ahorita ya de este final de año. Voy a hablar con ella. Si en 15 días puedo sacar avance, todo lo que hace falta, lo hago y me vengo”. La víctima también revela la presión familiar que sentía, contrastando su realidad con la percepción externa que tenían de su esposo. En el mismo audio, la joven relata: “Yo le dije, ‘papi, Hamilton y yo venimos peleando mucho hace rato’. Iba a empezar a llorar y mi papá me dijo que ‘tranquila, que Hamilton, qué partidazo, qué hombre tan espectacular’. Pero nadie ve las cosas que él también hace aquí entre los dos”.

Para la madre de la víctima, Ingrid Buitrago, el dolor por la ausencia de su hija es inconsolable. La señora Buitrago, en entrevista con este canal, describió a Liliana con un profundo afecto: “Liliana era un ser humano lleno de amor. Tenía tanto amor que sé que faltó darnos mucho más amor. Ella era una persona que le fascinaba el contexto familiar, que le encantaba estar en familia y con amigos”. Asimismo, la madre compartió el vínculo especial que tenían: “Ella conmigo era demasiado hermosa. Ella me amaba. Ella no hallaba qué hacer conmigo. Ella me quería muchísimo. Me decía, ‘mamá, si yo estoy contigo, todo me sale bien, mamá’”.

Por lo pronto, la defensa de la víctima exige una investigación rigurosa. El abogado Saúl León enfatizó la necesidad de que la justicia actúe con celeridad y perspectiva de género. "Por supuesto, hacemos el llamado a la señora fiscal general para que priorice este caso y se investigue con enfoque de género," solicitó León. El representante de la familia descartó la posibilidad de que se tratara de un simple error: “No se trató de un accidente. Consideramos que presuntamente se consolidó un feminicidio agravado y hoy el presunto responsable está en total y absoluta libertad”.

