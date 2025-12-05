Resultados de Lotería de Santander del último sorteo del viernes 5 de diciembre: números ganadores

Este viernes 5 de diciembre de 2025, la Lotería de Santander realizará su tradicional sorteo semanal, ofreciendo a los apostadores la posibilidad de llevarse un premio mayor de $6.500 millones. Esta edición forma parte del plan de premios renovado que incluye atractivos premios secos millonarios y reconocimientos por aproximaciones, lo que amplía las opciones para ganar.



La jornada coincide con los sorteos de la Lotería de Medellín y la Lotería del Risaralda, convirtiendo la noche en una de las más esperadas por los seguidores del juego de azar en Colombia. Los participantes podrán consultar los premios acumulados, el detalle de los secos y las formas de verificar los resultados en los canales oficiales de la Lotería de Santander. El evento será transmitido en directo desde Bucaramanga a las 11:00 p.m., a través del Canal TRO y en las plataformas digitales oficiales, como Facebook Live y YouTube.



Resultados Lotería de Santander 5 de diciembre EN VIVO

Estos son los resultados de la Lotería de Santander para este 5 de diciembre de 2025.



Números ganadores: 3 - 6 - 1 - 1

Serie: 254

Lotería de Santander: plan de premios para el sorteo de hoy

El plan de premiación para esta jornada se distribuye de la siguiente manera:



Premio mayor: $6.500 millones

1 premio seco de $1.000 millones

2 premios secos de $100 millones cada uno

4 premios secos de $50 millones

5 premios secos de $20 millones

5 premios secos de $10 millones

15 premios secos de $5 millones

Además, se entregan premios por aproximaciones, entre ellos:



Tres últimas cifras del mayor (con serie): 9 premios de $9 millones

Dos primeras cifras del mayor: 90 premios de $1.084.337

Dos últimas cifras del mayor: 90 premios de $1.084.337

Última cifra del mayor: 891 premios de $108.434

Mayor invertido: 1 premio de $10 millones

Serie del número ganador del mayor: 8.909 premios de $21.687

Este esquema garantiza que miles de jugadores tengan la oportunidad de ganar, incluso si no aciertan el número completo.



Horario y transmisión del sorteo de la Lotería de Santander

El sorteo se realizará hoy, viernes 5 de diciembre, a las 11:00 p.m., hora de Colombia. Los interesados podrán seguir la transmisión en vivo por el Canal TRO o a través de las plataformas digitales oficiales, como Facebook Live y YouTube.

Para quienes no puedan verlo en directo, los resultados estarán disponibles posteriormente en el sitio web oficial y en medios autorizados, donde se publicará la lista completa de números y series ganadoras.



Cómo participar en la Lotería de Santander

Para jugar en la Lotería de Santander, los apostadores pueden adquirir billetes completos o fracciones en puntos de venta autorizados o mediante plataformas digitales. Algunos detalles importantes:



Billete completo: $18.000

Fracción o décimo: $6.000

Cada jugador selecciona una combinación de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, que puede ser elegida de manera aleatoria o personalizada. Esta combinación define si se gana el premio mayor o alguno de los premios secos.



Qué hacer si gana la Lotería de Santander

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto obtenido:



Menos de $5 millones: se puede cobrar directamente en el punto de venta donde se compró el billete o mediante distribuidores autorizados.

Desde $5 millones en adelante: el premio debe reclamarse presencialmente en la sede principal de la Lotería de Santander, ubicada en Calle 36 No. 21-16, Bucaramanga. Para consultas, se puede llamar al (607) 6852902, extensión 221.

Es fundamental presentar el billete original en buen estado, sin alteraciones ni tachaduras, ya que la entidad verificará su autenticidad antes de efectuar cualquier pago.

Hoy, la Lotería de Santander ofrece una oportunidad única para quienes confían en la suerte. Con un premio mayor de $6.500 millones y una estructura de premios complementarios, este sorteo promete ser uno de los más emocionantes del año. ¡Sigue la transmisión en vivo y descubre si eres uno de los afortunados ganadores!



