En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
MUNDIAL 2026
LILIANA CRUZ
PICO Y PLACA BOGOTÁ
BOYACÁ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados de Lotería de Santander del último sorteo del viernes 5 de diciembre: números ganadores

Resultados de Lotería de Santander del último sorteo del viernes 5 de diciembre: números ganadores

Este viernes, la Lotería de Santander sorteará un premio mayor de $6.500 millones para quienes confiaron en su suerte. Descubre aquí quiénes son los ganadores.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
Resultados de Lotería de Santander del último sorteo del viernes 5 de diciembre: números ganadores
Resultados Lotería de Santander -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad