¿Quién fue Campo Elías Delgado? El hombre tras masacre de Pozzetto; historia de serie Estado de Fuga

Bogotá nunca olvidará la trágica noche del 4 de diciembre de 1986. Ese domingo, Campo Elías Delgado, cometió un hecho violento sin precedentes en la ciudad. Lo que comenzó en su apartamento terminó en el restaurante Pozzetto, dejando 29 muertos y convirtiéndose en la primera gran masacre urbana en Colombia. Hoy, la serie Estado de Fuga 1986, que se estrenó en Netflix, revive este episodio que sigue estremeciendo al país.



Un hombre marcado por la guerra y la soledad

Campo Elías Delgado nació el 14 de mayo de 1934 en Chinácota, Norte de Santander. Su vida estuvo atravesada por tragedias familiares: un padre violento que terminó suicidándose y una relación conflictiva con su madre, Doña Rita. Años después, Delgado viajó a Estados Unidos, se enlistó en el Ejército y combatió en Vietnam.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

De regreso en Bogotá, vivía con su madre en un apartamento de la calle 52, dictaba clases de inglés y estudiaba Lenguas Modernas en la Universidad Javeriana. Sus lecturas favoritas eran cuentos de terror como Berenice de Edgar Allan Poe y El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde, que incluso usaba en sus clases.



El día que todo cambió

La secuencia de violencia comenzó el día anterior, cuando retiró de su cuenta $50.000 pesos, todo lo que tenía. En su apartamento, golpeó y asesinó a su madre, dejando el cuerpo en la cocina. Al día siguiente, se dirigió al barrio La Alhambra, donde mató a Catalina, una adolescente de 15 años, y a su madre Nubia, tras amarrarlas y apuñalarlas brutalmente. Luego volvió a su casa, se puso un traje gris, cubrió el cadáver de Doña Rita con sábanas y papeles y le prendió fuego antes de salir con la excusa de llamar a los bomberos. Antes de llegar a Pozzetto, Delgado tocó varias puertas en su edificio y disparó contra sus vecinos.



Restaurante Pozzetto: el escenario final de la tragedia

Cerca de las siete de la noche, Campo Elías llegó al restaurante Pozzetto, en la carrera Séptima con calle 61. Vestía de gris y llevaba un maletín. El mesero Eccehomo Rosas, quien lo conocía bien, relató años después en Los Informantes que esa noche bebió 10 tragos de vodka con jugo de naranja antes de sacar su revólver calibre 38. Minutos antes del ataque, le dijo: “Yo estuve en Vietnam y allí no me mataron, ahora me voy a morir aquí”.

Cuando comenzó a disparar, el caos se apoderó del lugar. La Policía llegó, acordonó la zona y entró disparando. Campo Elías Delgado murió, pero nunca se confirmó si se quitó la vida o falleció en medio del intercambio de disparos. El saldo fue de 21 personas muertas allí.



El restaurante Pozzetto, escenario de la tragedia, cerró definitivamente en 2022. Este hecho se considera la peor masacre cometida por un solo hombre en Colombia



Un caso que inspiró libros y cine

La masacre de Pozzetto dejó 29 víctimas en total y se convirtió en un triste referente de la violencia urbana en Colombia. El caso inspiró la novela Satanás de Mario Mendoza, llevada al cine en 2007, convertida en novela gráfica en el 2018 y ahora llegó al streaming.



Estado de Fuga 1986: el estreno en Netflix

Este 4 de diciembre, Netflix estrenó Estado de Fuga 1986, exactamente 39 años después de la masacre. Un recordatorio de un hecho que marcó la memoria colectiva del país. La producción está protagonizada por Andrés Parra, reconocido por su papel en Escobar: El patrón del mal, en el papel de Jeremías Salgado. La serie de ocho episodios no cuenta la historia desde la mirada del asesino, sino a través de un joven escritor, quien posiblemente estaría inspirado en Mario Mendoza, pues ambos se conocieron en la Universidad Javeriana y el escritor es a su vez el productor ejecutivo.



La producción no se limita a recrear los asesinatos. Según Ana María Parra, escritora de la serie, el objetivo es ir más allá: “La pregunta en la serie no es quién matará, porque ya lo sabemos, sino por qué lo hizo. Lo planteamos un paso más allá con León cuando se pregunta ‘¿yo lo vi venir?, ¿yo pude evitarlo?, ¿yo soy cómplice?’ y a medida que avanza la serie se develan otros traumas, otros secretos. La historia es como una cebolla que va revelando nuevas capas y se desarrolla como un thriller”, afirmó durante el lanzamiento.

Publicidad

Otros actores que participan en la serie son José restrepo, Carolina Gómez, Jorge Enrique Abello, Paulina Díazgranados, Consuelo Luzardo, Camila Jurado, Ernesto Benjumea, Marcela Benjumea, César Mora, Mariana Mozo, Cristal Aparicio y Valentina Acosta.