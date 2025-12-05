Se levantará el pico y placa en Bogotá por dos días de fin de año, confirma alcalde Galán

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que, durante dos días clave en diciembre y enero, se levantará la restricción de pico y placa para vehículos particulares. Según confirmó, no aplicará ni el viernes 26 de diciembre de 2025 ni el viernes 2 de enero de 2026. Esta excepción busca facilitar los desplazamientos durante el fin de año y el regreso a clases o al trabajo después de las celebraciones.

¿Por qué se levantará el pico y placa en Bogotá durante dos días?

La decisión fue tomada tras evaluar la congestión vehicular provocada por los más de 1.200 frentes de obra activos en la ciudad, incluido el avance de proyectos como la primera línea del metro. El levantamiento temporal de la restricción pretende aliviar el tráfico en esos días, permitiendo que ciudadanos con planes de viaje o retorno puedan circular sin restricciones.

Durante el resto de diciembre de 2025 y enero de 2026, según lo estipulado por la Secretaría Distrital de Movilidad, el pico y placa operará con normalidad bajo el esquema habitual. En diciembre, seguirá el patrón de alternancia según el último dígito de la placa (pares e impares), en los horarios establecidos de lunes a viernes.



Con esta excepción, el Distrito aspira a reducir los obstáculos logísticos que enfrentan quienes planean desplazarse en las festividades, tanto para salir como para regresar a la ciudad. El anuncio se conoce pocos días antes de las fechas señaladas, lo cual permite a la ciudadanía ajustar sus planes teniendo en cuenta este alivio temporal.



¿Cómo será el pico y placa durante diciembre de 2025?

Teniendo en cuenta el anuncio del alcalde Galán, así funcionará el pico y placa en Bogotá durante todo diciembre:



Semana 1 (1 – 5 diciembre)

Lunes 1 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Martes 2 dic: placas 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular

Miércoles 3 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Jueves 4 dic: placas 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular

Viernes 5 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Semana 2 (8 – 12 diciembre)

(8 dic es festivo, no aplica)

Martes 9 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Miércoles 10 dic: placas 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular

Jueves 11 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Viernes 12 dic: placas 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular

Semana 3 (15 – 19 diciembre)

Lunes 15 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Martes 16 dic: placas 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular

Miércoles 17 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Jueves 18 dic: placas 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular

Viernes 19 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Semana 4 (22 – 26 diciembre)

Lunes 22 dic: placas 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular

Martes 23 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Miércoles 24 dic: placas 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular

Jueves 25 dic: festivo (Navidad) → no aplica

Viernes 26 dic: no habrá pico y placa (excepción anunciada)

Semana 5 (29 – 31 diciembre)

Lunes 29 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Martes 30 dic: placas 6, 7, 8, 9 y 0 pueden circular

Miércoles 31 dic: placas 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL