ZULMA GUZMÁN
JEAN CLAUDE BOSSARD
ARTURO CHAR
'POLLO' CARVAJAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

BOGOTÁ  / Se levantará el pico y placa en Bogotá por dos días de fin de año, confirma alcalde Galán

Se levantará el pico y placa en Bogotá por dos días de fin de año, confirma alcalde Galán

La decisión fue tomada tras evaluar la congestión vehicular provocada por los más de 1.200 frentes de obra activos en la ciudad, incluido el avance de proyectos como la primera línea del metro.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de dic, 2025
Alcalde Carlos Fernando Galán.
Se levantará el pico y placa en Bogotá por dos días, confirma alcalde Galán -
Colprensa

