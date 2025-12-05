Así fue investigación que puso bajo la lupa a Zulma Guzmán, señalada por muerte de 2 niñas con talio

Un código impreso en la maleta de un domiciliario se convirtió en una de las pistas claves para reconstruir el caso de dos niñas que murieron intoxicadas con talio en Bogotá, mientras que otra menor lucha por su vida. Esta es la ruta que siguieron las autoridades y que tiene como sospechosa a Zulma Guzmán, quien hoy es buscada por la Interpol y quien, tras lo sucedido, habría escapado y viajado a cuatro países distintos.



El relato del domiciliario, clave en las investigaciones contra Zulma Guzmán

La imagen del domiciliario que el 3 de abril de este año llevó las frambuesas contaminadas con talio fue clave para la investigación, la cual permitió ubicar a este hombre, quien relató a los investigadores que las frambuesas las envió una amiga de Zulma Guzmán Castro, quien hoy es buscada a través de Interpol, señalada como presunta responsable del envenenamiento con talio de tres menores de edad, entre ellos dos niñas que murieron.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El repartidor, como se ve en imágenes reveladas por Noticias Caracol, acudió dos veces a la casa porque en la primera ocasión no recibieron el pedido. Dos días después, el 5 de abril, fueron hospitalizadas las dos niñas que fallecieron. La primera ese mismo día y la otra el 9 de abril.



Las principales pistas contra Zulma Guzmán

Zulma Guzmán, mujer señalada por el envenenamiento y la muerte de las niñas, era una amiga de la familia desde hace 20 años.

Para los investigadores hay varios indicios sobre esta persona. El conocimiento preciso que tenía de la dirección y de las rutinas de la familia. Sabía que las frambuesas achocolatadas eran un producto que consumían habitualmente y además tenía conocimiento sobre cuándo dicha familia se reunía.



La hipótesis que armaron las autoridades tiene cuatro puntos clave que ayudarían a resolver este caso y relacionarían a Zulma Guzmán. El primer punto tiene que ver con el conocimiento que tenía la señalada agresora del lugar de residencia de las víctimas. El segundo punto está relacionado con el conocimiento que Zulma Guzmán habría tenido sobre el gusto de las víctimas por las frambuesas con chocolate.



Sobre el tercer punto, las autoridades investigan el conocimiento que la señalada agresora sobre el hecho de que la familia iba a estar reunida el día de los hechos en la casa.

Publicidad

Por último, lo que los investigadores catalogaron como la “indiscriminada agresión”, teniendo en cuenta que a la persona que envió las frambuesas no le importó quién resultara intoxicado.



Los viajes de Zulma Guzmán

Además de la hipótesis que manejan los investigadores, la Fiscalía General de la Nación reveló una serie de viajes que Zulma Guzmán habría hecho después de enterarse de la muerte de las dos menores de edad. “Se conoció que una mujer estaría directamente vinculada a lo sucedido y habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio. Se trata de Zulma Guzmán Castro, quien luego de la intoxicación masiva y enterarse de la muerte de las menores de edad, salió de Colombia con destino a Argentina”, indicó el ente investigador.

La Fiscalía agregó que “se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tiene información que indica que se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido”.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE MAYRA TENORIO, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL