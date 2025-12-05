En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Emotivo reconocimiento que recibió policía que rescató a niño tras accidente de tractomula en Boyacá

Emotivo reconocimiento que recibió policía que rescató a niño tras accidente de tractomula en Boyacá

El uniformado, de nombre Jeiner Custodio Cuesta Cuesta, fue llamado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien lo felicitó por tal hazaña y le otorgó un importante reconocimiento.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 5 de dic, 2025
Tamaño imágenes (9).jpg
Subintendente Jeiner Custodio Cuesta Cuesta, uniformado que rescató al menor.
Foto: Noticias Caracol

