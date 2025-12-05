Emotivo reconocimiento que recibió policía que rescató a niño tras accidente de tractomula en Boyacá

Tras un heroico rescate, el subintendente Jeiner Custodio Cuesta se dispone a recibir un merecido reconocimiento en estas fechas navideñas. El uniformado, luego de rescatar con vida a un niño de tan solo tres años en Paz de Río, Boyacá, cuya vivienda estuvo a punto de colapsar por el impacto de una tractomula cargada con carbón, recibió una felicitación telefónica por parte del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El funcionario lo llamó, destacó su valentía y le expresó el agradecimiento en nombre de toda la nación. "No podía dejar pasar ese momento en el cual usted mostró de lo que está hecho un policía. Lo más cercano a crear una vida es salvarla, y eso podría ser considerado como un milagro. Lo llamo para darle las gracias en nombre de toda Colombia, ojalá todo el mundo supiera lo que hacen nuestros militares y policías como usted, que cada día le ponen el pecho para dar la vida por otros", manifestó el ministro.



El desarrollo del rescate

El acto de Cuesta fue, en efecto, heroico: después de que la tractomula colisionara contra la casa del pequeño y su familia, el policía ingresó a la estructura, que estaba casi destruida, y comenzó a escarbar entre los escombros. En ese instante, percibió la silueta de lo que parecía ser un cuerpo y, al tocarlo, escuchó el llanto del niño. De inmediato, Cuesta empezó a remover todo tipo de restos, escombros y carbón hasta lograr extraer al menor, quien, exhausto y con dificultades para respirar, pudo salir de la residencia.

La salida del agente fue igualmente emotiva: mientras corría para trasladar al niño hacia la ambulancia, vecinos y habitantes de Paz de Río aplaudían y admiraban al valiente uniformado. En conversación con Noticias Caracol, Cuesta rememoró el momento, indicando que había ingresado a la vivienda con la información de que varios menores seguían desaparecidos tras el choque, y se encontró con la grata sorpresa. Su uniforme sufrió daños y sus manos resultaron notablemente afectadas, pero nada de eso fue suficiente para detener su labor. "Si existe un Dios, que me cuide por mi trabajo; por el alto riesgo en mi institución", comentó el policía.



Conversación con el ministro de Defensa

Días después, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se comunicó telefónicamente con este héroe de la patria. Durante la llamada, admiró su labor y abordaron un tema crucial, aprovechando las festividades decembrinas. Sánchez le preguntó a Cuesta hace cuánto tiempo no veía a su familia, a lo que este respondió que había pasado muchos meses sin hacerlo, hasta que fue trasladado a una zona cercana a ellos.



Aprovechando la felicitación, y con cierta timidez, el rescatista le solicitó al ministro un permiso para pasar las fiestas de Navidad y Fin de Año junto a sus hijos y seres queridos. Sánchez no dudó en responder:

"Claro que sí, si usted le trajo la vida a un ser humano, lo mínimo que puedo darle yo es algo que pueda compartir con su familia. Entonces, me aseguraré que tanto el 24 como el 31 de diciembre lo comparta con su familia. (...) Eso es lo que hacemos quienes pertenecemos a la fuerza pública, sacrificamos la vida y privilegios para que otros la disfruten, pero en este caso, pues hay que devolverle algo a un héroe de la patria como es usted".Gracias a esta noble acción, el subintendente Jeiner Custodio Cuesta se prepara para, después de muchos años de servicio a los colombianos, poder disfrutar de unas fiestas de fin de año junto a sus seres más queridos en Chiquinquirá, lugar de residencia de su familia.

