Liberia

Liberia

  • 3 señales de la muerte.jpeg
    Las tres señales que, según su experiencia, pueden manifestarse en las últimas 24 horas previas al fallecimiento de una persona.
    Instagram: hospicenursejulie / Foto de Veronika Valdova
    #LOMÁSTRINADO

    Las tres señales en el cuerpo durante las últimas 24 horas de vida, según experta

    Julie McFadden, enfermera de cuidados paliativos, comparte en su libro y en redes información sobre signos que anteceden a las últimas horas de vida de una persona, buscando mitigar la ansiedad de las familias.

  • Thumbnail
    MUNDO

    Tragedia en Liberia: explosión de camión cisterna dejó al menos 40 muertos

    El camión cisterna se accidentó y algunos ciudadanos llegaron al lugar para recoger el gas que salía del vehículo, que estalló de manera repentina. "Mucha gente no pudo escapar de la explosión", dijo un testigo de esta tragedia en Liberia.

  • Estampida en Liberia deja 29 personas muertas
    Estampida en Liberia deja 29 personas muertas, entre ellas 10 niños.
    EMMANUEL TOBEY/AFP
    MUNDO

    Impactante estampida en Liberia deja 29 muertos entre ellos 10 niños

    Las otras víctimas son 2 hombres y 17 mujeres. La tragedia se registró cuando ladrones, armados con machetes, irrumpieron en un acto religioso.

  • incendio-africa.jpg
    MUNDO

    Incendio en un colegio acabó con la vida de al menos 26 estudiantes y 2 profesores

    Las autoridades no han establecido las causas de la conflagración, ocurrida en una escuela musulmana de Liberia, África.

  • george-weah-afp.jpg
    Gol Caracol

    George Weah se convirtió en el primer exfutbolista en ser elegido como presidente de Liberia

    El ganador del Balón de Oro en 1995, que representa al partido Congreso por el Cambio Democrático, logró derrotar al actual vicepresidente, Joseph Boakai.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    MUNDO

    Michelle Obama llegó a Liberia cargada de buenas noticias

    La primera dama de Estados Unidos anunció una inversión para apoyar la educación de mujeres en ese país.

  • 240315_liberia_ebola_ap.jpg
    SALUD

    Nuevo caso de ébola en Liberia relacionado con sobreviviente

    El ébola se transmite normalmente a través de contacto con sangre, vómito o heces de personas enfermas. Los sobrevivientes de ébola generalmente no son considerados contagiosos, pero el virus permanece mucho tiempo en el semen, por lo que científicos instan a los sobrevivientes a no tener relaciones sexuales durante tres meses después de recuperarse. Aunque la transmisión sexual de ébola no ha sido documentada todavía, existe esa posibilidad.

  • Thumbnail
    MUNDO

    Ébola ya deja 7.373 víctimas mortales en el mundo

    Así lo reveló la Organización Mundial de la Salud, tras confirmar que siguen encendidas las alarmas en Guinea, Sierra Leona y Liberia.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    MUNDO

    Murió el fotógrafo Michel duCille, quien ganó Pulitzer por tragedia de Armero

    Tres veces galardonado con ese premio de periodismo, falleció de un paro cardiaco mientras cubría la epidemia de ébola en Liberia. Tenía 58 años.

  • DefaultImageThumbnailVideo
    SALUD

    Habrá cuarentena obligatoria para cualquier sospechoso de ébola en Florida

    El gobernador de Florida, Rick Scott, ordenó que se supervise dos veces al día a cualquier persona que llegue al estado de lugares que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) considera afectados por ébola.

