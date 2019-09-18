El ébola se transmite normalmente a través de contacto con sangre, vómito o heces de personas enfermas. Los sobrevivientes de ébola generalmente no son considerados contagiosos, pero el virus permanece mucho tiempo en el semen, por lo que científicos instan a los sobrevivientes a no tener relaciones sexuales durante tres meses después de recuperarse. Aunque la transmisión sexual de ébola no ha sido documentada todavía, existe esa posibilidad.