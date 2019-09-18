Noticias Caracol Liberia
-
Las tres señales en el cuerpo durante las últimas 24 horas de vida, según experta
Julie McFadden, enfermera de cuidados paliativos, comparte en su libro y en redes información sobre signos que anteceden a las últimas horas de vida de una persona, buscando mitigar la ansiedad de las familias.
-
Tragedia en Liberia: explosión de camión cisterna dejó al menos 40 muertos
El camión cisterna se accidentó y algunos ciudadanos llegaron al lugar para recoger el gas que salía del vehículo, que estalló de manera repentina. "Mucha gente no pudo escapar de la explosión", dijo un testigo de esta tragedia en Liberia.
-
Impactante estampida en Liberia deja 29 muertos entre ellos 10 niños
Las otras víctimas son 2 hombres y 17 mujeres. La tragedia se registró cuando ladrones, armados con machetes, irrumpieron en un acto religioso.
-
Incendio en un colegio acabó con la vida de al menos 26 estudiantes y 2 profesores
Las autoridades no han establecido las causas de la conflagración, ocurrida en una escuela musulmana de Liberia, África.
-
Gol Caracol
George Weah se convirtió en el primer exfutbolista en ser elegido como presidente de Liberia
El ganador del Balón de Oro en 1995, que representa al partido Congreso por el Cambio Democrático, logró derrotar al actual vicepresidente, Joseph Boakai.
-
Michelle Obama llegó a Liberia cargada de buenas noticias
La primera dama de Estados Unidos anunció una inversión para apoyar la educación de mujeres en ese país.
-
Nuevo caso de ébola en Liberia relacionado con sobreviviente
El ébola se transmite normalmente a través de contacto con sangre, vómito o heces de personas enfermas. Los sobrevivientes de ébola generalmente no son considerados contagiosos, pero el virus permanece mucho tiempo en el semen, por lo que científicos instan a los sobrevivientes a no tener relaciones sexuales durante tres meses después de recuperarse. Aunque la transmisión sexual de ébola no ha sido documentada todavía, existe esa posibilidad.
-
Ébola ya deja 7.373 víctimas mortales en el mundo
Así lo reveló la Organización Mundial de la Salud, tras confirmar que siguen encendidas las alarmas en Guinea, Sierra Leona y Liberia.
-
Murió el fotógrafo Michel duCille, quien ganó Pulitzer por tragedia de Armero
Tres veces galardonado con ese premio de periodismo, falleció de un paro cardiaco mientras cubría la epidemia de ébola en Liberia. Tenía 58 años.
-
Habrá cuarentena obligatoria para cualquier sospechoso de ébola en Florida
El gobernador de Florida, Rick Scott, ordenó que se supervise dos veces al día a cualquier persona que llegue al estado de lugares que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) considera afectados por ébola.