COLOMBIA
Reportan 825 personas quemadas durante diciembre: 167 de los casos sucedieron en Navidad

Reportan 825 personas quemadas durante diciembre: 167 de los casos sucedieron en Navidad

Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, 267 de los casos corresponden a menores de edad, y 29 de ellos se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 25 de dic, 2025
Asciende el número de quemados por pólvora en Colombia

