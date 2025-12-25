Reportan 825 personas quemadas durante diciembre: 167 de los casos sucedieron en Navidad

La celebración de Nochebuena ha dejado un lamentable saldo de lesionados por pólvora por cuenta del uso irresponsable e indiscriminado de diferentes artefactos como voladores, totes, luces de bengala, entre otros. Esta sigue siendo una de las fechas más críticas en la que los centros médicos reciben a los quemados en estado grave, con daño ocular y hasta pérdida de extremidades.

El más reciente balance del Instituto Nacional de Salud muestra que durante el mes de diciembre se han registrado 825 casos. De estos, 267 corresponden a menores de edad, y 29 de ellos se encontraban con adultos bajo el efecto del alcohol. Es importante indicar que, solo en la celebración de este 24 de diciembre se quemaron 167 personas.



Por otro lado, Antioquia sigue siendo la región con mayor número de lesionados, con 119 casos. Le sigue Bogotá, con 70 quemados; Norte de Santander, con 48; Cauca, con 45; Atlántico, con 42; Cundinamarca, con 41; Barranquilla, con 36; Nariño, con 31; Valle del Cauca, con 30; Cali, con 27; Santander, con 27, y Córdoba, con 26 casos.



Entre tanto, las autoridades piden que las familias tomen conciencia, no usen ni permitan que los menores de edad pongan en riesgo su vida por cuenta de estos artefactos explosivos. "Debemos continuar con ese mensaje contundente de la no manipulación de pólvora ni artefactos en menores de edad, y que si las personas lo van a realizar, pues sean personas entrenadas y que tengan el conocimiento", indicó Diana Pava, directora del Instituto Nacional de la Salud.

La funcionaria añadió que "no podemos bajar la guardia en todo el territorio. Desde ayer a las 2 de la tarde hasta hoy a las 8 de la mañana hemos registrado un total de 134 casos de lesiones con pólvora pirotécnica, porque los niños todo lo aprenden por imitación. Si ven que el adulto está manipulando esta pólvora, pues ellos van a hacer lo mismo. Y estas son lesiones que incluso la visión no se puede recuperar y la mayoría de estas lesiones se dan en extremidades superiores que tienen que ver mucho con la funcionalidad".



Volador cayó sobre vivienda en Medellín

Luego de Nochebuena, a una familia del barrio Granizal de Medellín la despertó el humo y las llamas del incendio que se estaba generando en su casa. Las causas aún no se han establecido, pero lo que informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es que se recibió una llamada a la línea 123 reportando un incendio domiciliario, al parecer ocasionado por un volador que cayó sobre la vivienda.

"Mientras se celebraba la Navidad, una familia vivía una tragedia. Siendo las 2:49 a. m. de hoy, se recibió una llamada a la línea 123 reportando un incendio domiciliario, al parecer ocasionado por un volador que cayó sobre una vivienda ubicada en la Cra. 38 x 104, sector Granizal. Dos tripulaciones de Bomberos de Medellín, en articulación con el @dagrdmedellin, atendieron la emergencia", indicó alcalde de la capital antioqueña, Federico Gutiérrez, en su cuenta de X.

El incidente, según detalló el mandatario, dejó tres menores de edad y dos adultos lesionados, quienes fueron trasladados y recibieron atención en centros hospitalarios. "Los tres menores de edad de 6, 8 y 11 años de edad, permanecen en UCI debido a la prolongada exposición al humo. La mujer adulta ya fue dada de alta y el hombre adulto sigue en atención en Urgencias", añadió.

