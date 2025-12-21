En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / CAPÍTULOS  / Profesor reclamó por ruido y vecinos lo dejaron ciego tras brutal ataque en Medellín

Profesor reclamó por ruido y vecinos lo dejaron ciego tras brutal ataque en Medellín

Hernán Castrillón, un docente de 71 años en Medellín, perdió la visión tras ser agredido por sus vecinos tras años de conflictos por ruidos excesivos. Hoy vive bajo el cuidado de su madre de 91 años.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Cap Séptimo Día

Publicidad

Publicidad

Publicidad