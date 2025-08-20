Las tres señales en el cuerpo durante las últimas 24 horas de vida, según experta

En un mundo donde el final de la vida a menudo se envuelve en incertidumbre y temor, Julie McFadden, una enfermera especializada en cuidados paliativos y autora del libro "Nada que temer: Desmitificando la muerte para vivir más plenamente", ha logrado captar la atención en las plataformas digitales. En particular, su cuenta de TikTok, con más de 1,7 millones de seguidores, se ha convertido en un espacio para conversar con los usuarios sobre el proceso de morir, ofreciendo información con la que busca aliviar la ansiedad en los momentos finales.

Recientemente, McFadden compartió en uno de sus videos tres señales distintivas que, según su experiencia, pueden manifestarse en las últimas 24 horas previas al fallecimiento de una persona. Su objetivo es proporcionar herramientas de comprensión a las familias y cuidadores, permitiéndoles navegar este delicado período con mayor conocimiento y menos angustia.

Las tres señales de la muerte, según experta

La primera de estas manifestaciones es la conocido como "ruido de la muerte". Este sonido es percibido como un ronquido peculiar, originado por la acumulación de fluidos en la garganta del paciente. McFadden subraya que, a pesar de lo alarmante que pueda sonar, este ruido no implica dolor para la persona que está muriendo y forma parte natural en la fase terminal. El segundo indicador que la enfermera resalta son los cambios en la respiración, lo que ella denomina "respiración agonizante". A medida que el final se acerca, la respiración del paciente tiende a volverse más lenta e irregular, caracterizada por pausas prolongadas entre inhalaciones y exhalaciones. Adicionalmente, los suspiros pueden intensificarse, reflejando una disminución progresiva en la capacidad de oxigenación del cuerpo.

Finalmente, McFadden describe la tercera señal la denomina como la "mirada de la muerte". Este fenómeno ocurre cuando el paciente permanece con los ojos y la boca abiertos pero en un estado de inconsciencia, con una mirada fija y desenfocada. Sin embargo, pese a esta apariencia, aún puede existir una cierta percepción de la presencia de familiares en la habitación.

Es importante mencionar que estas señales no son universales y no se presentan en todos los casos, según McFadden. Algunas personas fallecen de forma repentina, sin experimentar síntomas previos evidentes. No obstante, el comprender estas manifestaciones radica en su capacidad para transformar la experiencia del duelo y el acompañamiento. Al tener este conocimiento, las familias pueden enfocarse en el apoyo emocional y la compañía, reduciendo el miedo y la incertidumbre que a menudo rodean los últimos momentos de vida.

