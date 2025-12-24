En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
SALARIO MÍNIMO VITAL
GRIPE H3N2
COLFUTURO
NOVENA
CASO EPSTEIN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué es el salario mínimo vital del que habló el presidente Petro y cuándo se conocería su valor?

¿Qué es el salario mínimo vital del que habló el presidente Petro y cuándo se conocería su valor?

En su más reciente alocución, el mandatario de Colombia se refirió al aumento que tendría el salario mínimo en el país, refiriéndose a un "mínimo vital" que despertó dudas entre muchas personas. ¿De qué se trata y cómo funciona?

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:

Publicidad

Publicidad

Publicidad