Así puede calcular el recargo nocturno: será desde las 7 p. m. a partir de este 25 de diciembre

Seis meses después de que se aprobó la reforma laboral propuesta por el gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, este 25 de diciembre se iniciará a pagar el recargo nocturno desde las 7 de la noche y no desde las 9 p. m. como venía funcionando hasta ahora. Esto quiere decir que la jornada en la que se pagarán estas horas irá de 7 p. m a 6 de la mañana.

Esta norma busca beneficiar a quienes trabajan en la tarde/noche, que en su mayoría son personal de centros comerciales —sector con alta demanda en época de fin de año—, guardias de seguridad en complejos residenciales o comerciales, y trabajadores de la industria del entretenimiento como meseros y empleados de bares o discotecas, quienes operan hasta la madrugada.

El primer pago del recargo nocturno tras el cambio se verá reflejado durante la primera quincena de enero de 2026, cuando los trabajadores que durante el último periodo del mes se hayan desempeñado en las horas ahora catalogadas como nocturnas (7:00 p. m. a 6:00 a. m.) deberán recibir su remuneración ajustada.



El recargo nocturno para los trabajadores será del 35%. Pero, si las horas nocturnas superan el límite de las 44 horas de la jornada máxima legal por semana en Colombia, el sobrecosto para el empleador será superior. "Si esas horas trabajadas entre las 7:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente son adicionales a la jornada máxima semanal, el recargo será del 75%, sumado al 100% que corresponde al concepto de hora extra laborada", explicó Nicolás Godoy, asociado laboralista de la firma Godoy, durante una entrevista con Noticias Caracol.



Cabe resaltar que, aunque esta noticia representa un alivio financiero para los empleados, especialmente para quienes cumplen turnos fijos de noche, el ajuste también representa un desafío para el sector productivo, pues se estima que el impacto económico en las pequeñas y medianas empresas (pymes) oscilará entre el 15% y el 30% en sus costos de nómina.



¿Cómo calcular el recargo nocturno?

El viceministro del Trabajo, Iván Jaramillo, dio un ejemplo para Noticias Caracol sobre cómo se calcula a partir e ahora el pago con el ajuste del recargo nocturno con el salario mínimo actual, que es de 1'423.500 pesos. "Si uno divide esa cifra entre 30 le da el valor del día, que da unos 47.000 pesos. Ese valor del día, que corresponde a 8 horas, se divide entre ocho y da el valor que se multiplica por el 35%, que es el recargo nocturno", dijo.

Es importante recordar que, si la jornada de trabajo es extraordinaria, superando las 8 horas diarias, dijo el viceministro, “el recargo correspondería al 75%”. Este porcentaje, según había dicho Nicolás Godoy, se suma "al 100% que corresponde al concepto de hora extra laborada".



Aumento en los recargos dominicales y festivos

En medio de los cambios profundos establecidos en la reforma laboral, que impactarán directamente la remuneración de los trabajadores, se establecieron nuevos montos en cuanto al recargo por el trabajo en días dominicales y festivos. Actualmente, este beneficio es del 75% sobre el valor de la hora ordinaria, pero se ha estipulado una transición hacia el 100% bajo el siguiente esquema:

Desde julio de 2025: El recargo subirá al 80%.

Desde julio de 2026: El pago adicional ascenderá al 90%.

Desde julio de 2027: Se completará el ajuste, llegando al 100% de recargo.

Por otro lado, el año 2026 marcará el paso final hacia una semana laboral más corta. La jornada, que hoy se sitúa en 44 horas, se reducirá de forma definitiva a 42 horas semanales a partir del 15 de julio de 2026. Es fundamental aclarar que esta medida no proviene de la reciente reforma laboral, sino que es el cumplimiento de la Ley 2101 de 2021.

