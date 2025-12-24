MinCiencias aclaró que las becas de Colfuturo "no se eliminan" en Colombia: esto debe saber

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) aclaró que Colombia no dejará de apoyar la formación doctoral en el exterior ni en el país, pese a los cambios anunciados en el Programa Crédito Beca de Colfuturo. Según la entidad, lo que ocurre es una transformación del modelo de financiación, que a partir de 2026 tendrá un mayor liderazgo del Estado y un enfoque orientado a la equidad territorial, social y poblacional.

Uno de los puntos centrales de la aclaración tiene que ver con el Programa Crédito Beca de Colfuturo, una iniciativa que durante más de dos décadas contó con el respaldo financiero del Gobierno Nacional. A través de este esquema, cerca de 25.000 colombianos y colombianas realizaron estudios de maestría y doctorado en universidades del exterior, con el compromiso de regresar al país y aportar a su desarrollo académico, científico y productivo.



¿Qué pasará con el Programa Crédito Beca de Colfuturo?

De acuerdo con Colfuturo, la promoción 2025 será la última en recibir recursos directos del Gobierno Nacional. Esta decisión marca el cierre de una etapa de cooperación que, según cifras de la fundación, implicó una inversión conjunta cercana a los 892 millones de dólares y consolidó uno de los programas de apoyo educativo más grandes de América Latina. No obstante, la entidad dejó claro que este cambio no afecta a quienes ya fueron seleccionados ni a quienes se encuentran actualmente cursando sus estudios.

"A partir de 2026 enfrentaremos una nueva etapa, que nos exige definir cómo operar en solitario. Para adaptarnos a esta nueva realidad, hemos venido trabajando en el diseño de nuevas condiciones y en la obtención de financiación adicional para el Programa Crédito Beca. En los primeros meses de 2026 anunciaremos públicamente el resultado de estos esfuerzos", explicó la entidad.



Colfuturo aseguró que todas las personas beneficiarias mantendrán las condiciones vigentes al momento de su selección y que los recursos necesarios para cumplir con estos compromisos ya están garantizados. Además, informó que durante los primeros meses de 2026 dará a conocer las nuevas condiciones del programa, una vez finalicen los procesos de ajuste financiero y operativo que le permitirán funcionar sin el aporte directo del Estado.



MinCiencias se pronunció tras anuncio de Colfuturo

Por su parte, MinCiencias explicó que la decisión de no continuar transfiriendo recursos públicos a Colfuturo responde a un cambio de enfoque en la política de Formación de Alto Nivel. Según el ministerio, el nuevo modelo busca que el Estado asuma un papel más directo en la asignación de becas, con el objetivo de reducir brechas históricas en el acceso a la educación avanzada.



"En 2026, MinCiencias abrirá una nueva convocatoria de Doctorados. Este paso marca un cambio frente al esquema anterior, basado en la intermediación de privados como Colfuturo, que durante años concentró los beneficios en pocos territorios y en sectores sociales con mayores ingresos", indicó la entidad.



En este contexto, MinCiencias confirmó que en 2026 se abrirá una nueva convocatoria nacional para estudios doctorales. Esta convocatoria, según explicó la cartera, hará parte de "un modelo más público, equitativo y transparente para apoyar a quienes quieren formarse al más alto nivel". Además, MinCiencias aclaró que "Colombia no está cerrando la puerta a la formación doctoral. Por el contrario, el país avanza hacia un modelo más público".

Entre 2022 y 2025, el ministerio reportó haber apoyado a 7.995 personas en programas de maestría y doctorado, con una inversión cercana a los 1,2 billones de pesos. Estos recursos, indicó la entidad, se han destinado tanto a estudios en Colombia como en el exterior, con el propósito de ampliar el acceso y formar talento humano que contribuya a la investigación, la innovación y el desarrollo regional.

