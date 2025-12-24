En vivo
Noticias Caracol En Vivo
ESTILO DE VIDA

MinCiencias aclaró que las becas de Colfuturo "no se eliminan" en Colombia: esto debe saber

Tras el anuncio de Colfuturo de que dejará de recibir recursos estatales a partir de 2026, MinCiencias aclaró que el Estado no eliminará el apoyo a los doctorados.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 24 de dic, 2025
Uno de los puntos centrales de la aclaración tiene que ver con el Programa Crédito Beca de Colfuturo. -
Freepik/ Colfuturo

