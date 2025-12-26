Resultados de Lotería del Risaralda último sorteo del viernes 26 de diciembre: números ganadores

La Lotería de Risaralda, una de las más reconocidas del Eje Cafetero, celebró este 26 de diciembre un nuevo sorteo. El evento, que se transmitió en vivo a través del canal regional Telecafé a las 11:00 p.m., congregó a miles de apostadores en busca de los números ganadores. En esta ocasión, los premios superan los $6.000 millones de pesos, destacándose un atractivo premio mayor de $2.333.333.333.

El costo del billete completo es de 12.000 pesos colombianos, mientras que cada fracción puede adquirirse por 4.000 pesos, lo que permite a los jugadores participar de acuerdo con su presupuesto y aumentar sus oportunidades de ganar al comprar varias fracciones. Este sorteo se realiza de manera simultánea con los de la Lotería de Medellín y la Lotería de Santander.



Resultados EN VIVO Lotería del Risaralda 26 de diciembre de 2025

Estos son los resultados de la Lotería del Risaralda para este viernes:



Números ganadores: 6708

6708 Serie: 192

Los premios se distribuyen de la siguiente manera:



Premio Mayor: $2.333.333.333

Seco el Gordo de la Risaralda: $300.000.000

Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000

Seco Mula Millonaria: $150.000.000

Seco Milagro Millonario: $80.000.000

3 Secos Guaca de Oro: $60.000.000 cada uno

5 Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 cada uno

3 Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 cada uno

5 Secos de Perla: $35.000.000 cada uno

11 Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 cada uno

Además, se otorgan premios por aproximaciones, tanto con serie como sin serie, y otros incentivos como el “Gemelo Millonario” y “Pal Mercado”.



¿Cómo se juega la Lotería del Risaralda?

La Lotería de Risaralda se juega adquiriendo un billete que incluye una serie y un número de cuatro cifras. Para hacerse con el premio mayor, es necesario que tanto la serie como las cuatro cifras coincidan exactamente con el número ganador que se extrae en el sorteo. Además del premio principal, el juego ofrece diversos premios secundarios, conocidos como "secos", así como recompensas por aproximación al número ganador.

Los sorteos se realizan con baloteras neumáticas de última generación, lo que asegura que cada número tenga la misma oportunidad de ser elegido. Todo el procedimiento cuenta con la supervisión de auditores y testigos, y los resultados se difunden a través del sitio web oficial de la Lotería de Risaralda, sus redes sociales y medios locales.



¿Dónde comprar el boleto?

Es importante verificar que el vendedor esté debidamente identificado como distribuidor autorizado y conservar el billete en buen estado, ya que billetes dañados o ilegibles no serán válidos para reclamar premios. Los billetes pueden adquirirse en:



Puntos de venta físicos: agentes y loteros autorizados en Risaralda y otras regiones del país.

agentes y loteros autorizados en Risaralda y otras regiones del país. Agencias autorizadas: donde se puede seleccionar el número deseado o dejar que el sistema lo elija al azar.

donde se puede seleccionar el número deseado o dejar que el sistema lo elija al azar. Portales web: como Lottired y Loticolombia, autorizados por Coljuegos para la venta de loterías en línea.

Cómo reclamar un premio en la Lotería de Risaralda

El procedimiento para retirar un premio en la Lotería de Risaralda varía según el valor del premio obtenido:



Premios de menor cuantía (hasta $10.500.000)

Los ganadores pueden reclamar directamente en las agencias autorizadas distribuidoras de la lotería. Solo se requiere presentar el billete original y una copia de la cédula de ciudadanía.



Premios de mayor valor

Para premios superiores, el reclamo debe hacerse en la sede principal de la Lotería de Risaralda, ubicada en la Calle 19 N° 7-53 en Pereira. El proceso incluye varias etapas:



Verificación de la autenticidad del billete por parte del personal encargado de premios.

Firma del billete por parte del ganador.

Presentación del documento de identidad y del Registro Único Tributario (RUT).

Diligenciamiento de formularios oficiales, incluyendo el de identificación SIPLAFT.

Revisión de antecedentes en listas restrictivas, que incluyen registros disciplinarios, fiscales y OFAC.

Elaboración del acto administrativo y orden de pago por parte de la entidad.

El pago de la Lotería del Risaralda puede realizarse mediante transferencia bancaria o cheque, según el monto, y es crucial efectuar el trámite dentro del plazo establecido para evitar la caducidad del premio. Además, la Lotería de Risaralda destina gran parte de sus ingresos a proyectos sociales, especialmente en el sector salud. Esto abarca la financiación de hospitales, centros médicos y programas comunitarios. Cada sorteo permite canalizar miles de millones de pesos hacia estas iniciativas, consolidando la lotería como un motor de bienestar social en la región.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co