Minsalud confirma llegada de gripe H3N2 subclado K a Colombia y anuncia reforzamiento de medidas

Este martes 23 de diciembre, el Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con el Instituto Nacional de Salud (INS), confirmó la detección del virus influenza A(H3N2), subclado K (J.2.4.1), en Colombia, en un caso "importado con antecedente de viaje internacional a los Estados Unidos". La entidad divulgó dicha información pocos días después de haber advertido la llegada de esta variante al país debido al constante flujo de extranjeros provenientes del hemisferio norte en Colombia durante estas fechas decembrinas.

"El caso corresponde a una persona que presentó síntomas respiratorios leves, como fiebre, rinorrea y tos, y que reportó viaje reciente en crucero con salida desde Miami. La identificación inicial fue realizada por el Grupo de Genómica de Antioquia y posteriormente confirmada por los grupos de Virología de la Dirección de Redes en Salud Pública y el grupo de genómica de microorganismos emergentes de la Dirección de Investigación en salud Pública del INS mediante prueba molecular", informó la entidad.

Eso sí, por ahora, el Ministerio de Salud ha dado a conocer que "hasta el momento, no se ha registrado un incremento en la incidencia de infecciones respiratorias agudas, ni en la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a este subclado del virus en el país. Según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes".



¿Qué es el virus H3N2 y de qué manera se puede prevenir?

Según el Minsalud, resulta fundamental entender que la influenza H3N2 no es nueva en Colombia; su presencia es habitual y fluctúa según las temporadas. Por ejemplo, mientras que en 2019 alcanzó una circulación del 12,8 %, en 2023 se mantuvo por debajo del 0,2 %. La preocupación actual de las autoridades sanitarias no radica en la gripe común, sino en la potencial entrada al país del subclado K (J.2.4.1), que ya se ha propagado por Europa y Norteamérica. Por ello, se ha instado a intensificar la vigilancia genética del virus y a robustecer las campañas de inmunización.



Medidas de higiene fundamentales

Para reducir las posibilidades de transmisión, los expertos enfatizan la importancia del lavado de manos constante, especialmente en los siguientes casos:



Al ingresar a cualquier inmueble (hogar, trabajo o escuela).

Antes y después de manipular comida o ingerir alimentos.

Al tener contacto con individuos que presenten síntomas gripales.

Tras limpiar la nariz, estornudar o toser.

Prioridades en la vacunación

Se hace un llamado urgente a iniciar o completar los esquemas de vacunación, con especial atención en niños menores de 5 años y adultos mayores de 60. Otros grupos que deben priorizar su protección incluyen:



Mujeres embarazadas y personal sanitario.

Pacientes con patologías crónicas (diabetes, obesidad, hipertensión o enfermedades pulmonares como el asma).

Personas con sistemas inmunológicos debilitados (cáncer o VIH) y sus familiares cercanos.

Protocolos ante síntomas, según el Ministerio de Salud

En caso de presentar una infección respiratoria, es obligatorio el uso de tapabocas, particularmente cerca de personas vulnerables. Las autoridades recomiendan un aislamiento preventivo de al menos tres días desde que inician los síntomas y evitar que los menores asistan a centros educativos mientras estén enfermos para frenar la cadena de contagio.



"El país cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica y de laboratorio fortalecido, que permite la detección temprana de virus respiratorios y la adopción oportuna de medidas de control. El Ministerio de Salud y Protección Social continuará informando de manera transparente cualquier actualización relevante para la salud pública del país", agregó el Ministerio de Salud en su más reciente comunicado.



JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO