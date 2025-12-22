En vivo
Noticias Caracol  / SÉPTIMO DÍA  / Conductor fue asesinado en Medellín tras pedirle a sus vecinos que bajaran el volumen

Conductor fue asesinado en Medellín tras pedirle a sus vecinos que bajaran el volumen

Gilberto de Jesús, un transportador de 48 años perdió la vida tras solicitar silencio a sus vecinos. El principal sospechoso cumple medida de casa por cárcel mientras avanza el proceso judicial.

Por: Johanna Andrea Jaime Molina
Actualizado: 22 de dic, 2025
