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Luis Alfonso

Capturado por dispara contra casa de Luis Alfonso
JUDICIAL

Teniente (r) es señalado de disparar a una finca del cantante Luis Alfonso en Rionegro y amenazarlo

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