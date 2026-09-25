Teniente (r) es señalado de disparar a una finca del cantante Luis Alfonso en Rionegro y amenazarlo

Las autoridades en Antioquia capturaron con orden judicial a un teniente retirado, identificado como Alberto Londoño, quien es señalado de haber disparado contra la casa del famoso cantante de música popular Luis Alfonso, cuando Londoño se desempeñaba como el comandante de la estación de Policía del municipio de Rionegro, cuando corría el año de 2023. La orden de captura contra este hombre fue emitida este 14 de septiembre de 2026, tres años después de los hechos relacionados en los reportes de la autoridad competente.

Noticias Caracol tuvo acceso al reporte que fija cómo ocurrieron los hechos que fueron denunciados por las víctimas, entre las que se encuentran el cantante Luis Alfonso y su pareja, Luisa Fernanda Pulgarín, así como otros dos mayores de edad que quedaron consignados como afectados por este hecho.

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