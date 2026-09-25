Fiebre por BTS en Bogotá: Spotify lanza experiencia interactiva exclusiva para fans colombianos

Las noches del 2 y 3 de octubre de 2026, Bogotá recibirá a uno de los fenómenos musicales más grandes de los últimos años. El grupo surcoreano BTS aterrizará por primera vez en Colombia en el marco de su gira de regreso a los escenarios con el 'Arirang World Tour', luego de que todos sus integrantes cumplieran con el servicio militar obligatorio en su país. La agrupación k-pop ha causado una revolución en el país desde que anunció que sus fanáticos colombianos podrían vivir la experiencia de verlos en vivo en territorio nacional.



Del éxito del grupo conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook hablan las cifras de sus reproducciones en el país, las cuales aumentaron considerablemente desde que BTS confirmó que llegará a la capital colombiana. A raíz de las millones de reproducciones que la música del grupo tiene en la plataforma, Spotify decidió lanzar una experiencia interactiva para los ARMY colombianos.



Así es la experiencia interactiva para fans de BTS en Colombia

Ante la enorme expectativa generada por su gira y para reconocer la lealtad de la comunidad local, Spotify Colombia lanzó una propuesta inmersiva pensada exclusivamente para los seguidores del país que está disponible desde este 25 de septiembre de 2026 y que busca celebrar de forma individual la manera en que cada usuario se ha conectado con la música de la banda.

A partir del análisis del historial de escucha de cada cuenta, la plataforma genera dinámicas interactivas que abarcan desde tarjetas digitales personalizadas, contenidos especiales y resúmenes hechos a la medida de los hábitos de cada oyente.



¿Cómo acceder a la experiencia de BTS en Spotify?

La experiencia es exclusiva para aquellos usuarios de la plataforma que registren el mayor nivel de interacción con el catálogo del grupo, es decir aquellos que se ubiquen dentro del Top 1% de oyentes de BTS en Colombia. Estas personas tendrán acceso a una de cuatro playlists exclusivas, cada una con una portada (cover) especial y una curaduría temática adaptada a distintas facetas de la banda: desde sus grandes éxitos institucionales y su lado más emocional, hasta su repertorio de mayor energía y las joyas menos conocidas de su discografía.

Adicionalmente, un grupo selecto del Top 1 % de oyentes tendrá la oportunidad de inscribirse para asistir a un evento presencial en la Casa Spotify Bogotá. Este espacio se transformará en un centro de encuentro comunitario con actividades como:



Sesiones de escucha colectiva de los temas más emblemáticos del grupo.

Salas de karaoke preparadas para los asistentes.

Espacios de creación e intercambio de souvenirs entre los fanáticos.

entre los fanáticos. Murales para dejar mensajes sobre su historia con la banda.

Pero también hay un apartado exclusivo para aquellos usuarios de la plataforma que apenas empiezan a adentrarse al universo musical de BTS. Se habilitó la playlist 'Descubre BTS', la cual contiene una selección curada de su música orientada a perfiles de usuarios que desean profundizar en el catálogo del grupo y llegar con mayor preparación a los conciertos y eventos de la gira.



El fenómeno BTS en cifras en Colombia

Hay que decir que tras el esperado comeback del grupo en 2026, las reproducciones mensuales en la plataforma llegaron a multiplicarse hasta por seis en comparación con los niveles registrados antes de su regreso solo en Colombia. Para el mes de agosto el consumo de su catálogo musical todavía se mantenía cerca de cuatro veces por encima de las cifras previas al relanzamiento y, en la actualidad, la banda concentra aproximadamente un tercio de todo el consumo de K-pop que se registra en el territorio nacional.



Según cifras reveladas por la plataforma, durante los últimos tres años, las reproducciones de la agrupación en Colombia han experimentado un incremento cercano al 300%. Además, el ARMY colombiano no se limita a consumir solo la música del grupo, sino también la de los proyectos individuales de sus integrantes. Indicaron que más de dos tercios de los seguidores del grupo escuchan habitualmente el trabajo en solitario de Jung Kook, más de la mitad sigue la carrera solista de j-hope, y más de cuatro de cada diez consumen las canciones de Jimin.



MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co