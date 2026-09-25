Olmedo López, salpicado por caso Ungrd, habría sido trasladado desde cárcel hasta clínica en Bogotá

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, fue sacado de su centro de reclusión en Bogotá por motivos de salud este 25 de septiembre. El exfuncionario, que fue salpicado por el escándalo de corrupción que hubo dentro de la entidad durante la administración del expresidente Gustavo Petro, se encuentra cumpliendo medida de aseguramiento en una cárcel para miembros de la fuerza pública del Batallón Caldas.

Según conoció Noticias Caracol por una fuente, el alto funcionario fue trasladado por el Inpec hasta la Clínica Shaio por un posible infarto. Se espera que en los próximos minutos se conozca un pronunciamiento oficial en lo que se verifica la información. Cabe recordar que Olmedo López es testigo clave de la Fiscalía en el caso de la Ungrd. Incluso en mayo, López reconoció su responsabilidad penal por estos hechos; ahora mismo goza de beneficios siempre y cuando testifique en contra de las personas que estén presuntamente vinculadas a este proceso.

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