En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
JOSÉ MANUEL RESTREPO
DELCY RODRÍGUEZ
TRUMP-XI JINPING
SANTA MARTA
ECOPETROL

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Olmedo López, salpicado por caso Ungrd, habría sido trasladado desde cárcel hasta clínica en Bogotá

Olmedo López, salpicado por caso Ungrd, habría sido trasladado desde cárcel hasta clínica en Bogotá

El exfuncionario está recluido en la cárcel para mimebros de la fuerza pública en el Batallón Caldas, de Bogotá. Esto es lo que se sabe.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 25 de sept, 2026
Comparta en:
Olmedo López
Olmedo López
Mariano Vimos/Colprensa

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, fue sacado de su centro de reclusión en Bogotá por motivos de salud este 25 de septiembre. El exfuncionario, que fue salpicado por el escándalo de corrupción que hubo dentro de la entidad durante la administración del expresidente Gustavo Petro, se encuentra cumpliendo medida de aseguramiento en una cárcel para miembros de la fuerza pública del Batallón Caldas.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

Según conoció Noticias Caracol por una fuente, el alto funcionario fue trasladado por el Inpec hasta la Clínica Shaio por un posible infarto. Se espera que en los próximos minutos se conozca un pronunciamiento oficial en lo que se verifica la información. Cabe recordar que Olmedo López es testigo clave de la Fiscalía en el caso de la Ungrd. Incluso en mayo, López reconoció su responsabilidad penal por estos hechos; ahora mismo goza de beneficios siempre y cuando testifique en contra de las personas que estén presuntamente vinculadas a este proceso.
NOTICIA EN DESARROLLO

Relacionados

Caso UNGRD

Fiscalía General de la Nación

Bogotá

Corrupción en Colombia

Publicidad

Publicidad

Publicidad