Manchester City
Joven que narró la final de la Libertadores viaja a España para comentar la Champions
Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes', ha pasado de ser una sensación en redes sociales por relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerro a cubrir un partido de la Champions League en España.
La Historia del Fútbol cobra vida en EA SPORTS FC 24 con los Tejidos Históricos
EA SPORTS sorprende a los fanáticos del fútbol con la incorporación de 18 nuevos conjuntos históricos en su juego EA SPORTS FC 24. Desde los icónicos atuendos del Real Madrid, la nostalgia y la emoción se mezclan en esta nueva actualización.
Jack Grealish sacudió las redes con fiesta alocada tras victoria del City: "Bebió más de 48 horas"
Twitter se llenó de videos que muestran a Grealish pasado de copas y bailando luego de celebrar el triunfo de su equipo en la Champions. "Se tomó hasta el agua del florero", fue "el alma de la fiesta", le dicen al jugador.
Acusado de ocho violaciones, exjugador del Manchester City se enfrenta a juicio
Benjamin Mendy, campeón del Mundial 2018 con Francia en Rusia, cambió hace un año los terrenos de juego por los banquillos y las celdas de prisión.
Las lujosas vacaciones de Kevin De Bruyne, estrella del Manchester City, en Cartagena
El deportista belga se encontró en La Heroica con Gonzalo Plata, jugador ecuatoriano del Valladolid.
Rafael Nadal y su particular solicitud para ver semifinal de Real Madrid contra el Manchester City
El tenista español no quiere perderse este duelo por la Champions League.
Joao Cancelo, defensa del Manchester City, fue agredido durante asalto a su residencia
El jugador reveló en Instagram que cuatro bandidos entraron a su casa y se llevaron joyas. “Cuando opones resistencia esto es lo que pasa”, dijo al mostrar su rostro.
Gol Caracol
Murió la mamá de Pep Guardiola debido al coronavirus
Dolors Sala falleció a los 82 años como consecuencia del COVID-19, confirmó el Manchester City, club dirigido por el español.
Gol Caracol
¡Imposible no reírse! Rabona terminó en la cara de jugador del Manchester City
Un famoso youtuber pateó un penal que pegó en el palo y luego golpeó el rostro de Kevin De Bruyne. La jugada fue tan graciosa que todos soltaron la carcajada.