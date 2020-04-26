En vivo
Manchester City

  • Joven que narró la final de la Libertadores viaja a España para comentar la Champions
    TikTok: @poldeportesoficial
    #LOMÁSTRINADO

    Joven que narró la final de la Libertadores viaja a España para comentar la Champions

    Cliver Huamán, conocido como 'Pol Deportes', ha pasado de ser una sensación en redes sociales por relatar la final de la Copa Libertadores desde un cerro a cubrir un partido de la Champions League en España.

  • El Real Madrid hace parte de esta actualización
    El Real Madrid hace parte de esta actualización
    Imagen: cortesía Electronic Arts Inc.
    VIDEOJUEGOS

    La Historia del Fútbol cobra vida en EA SPORTS FC 24 con los Tejidos Históricos

    EA SPORTS sorprende a los fanáticos del fútbol con la incorporación de 18 nuevos conjuntos históricos en su juego EA SPORTS FC 24. Desde los icónicos atuendos del Real Madrid, la nostalgia y la emoción se mezclan en esta nueva actualización.

  • Jack Grealish
    Jack Grealish
    Alex Livesey/Getty Images
    #LOMÁSTRINADO

    Jack Grealish sacudió las redes con fiesta alocada tras victoria del City: "Bebió más de 48 horas"

    Twitter se llenó de videos que muestran a Grealish pasado de copas y bailando luego de celebrar el triunfo de su equipo en la Champions. "Se tomó hasta el agua del florero", fue "el alma de la fiesta", le dicen al jugador.

  • Benjamin Mendy, futbolista acusado de violación
    Benjamin Mendy niega los cargos.
    PAUL ELLIS/AFP
    MUNDO

    Acusado de ocho violaciones, exjugador del Manchester City se enfrenta a juicio

    Benjamin Mendy, campeón del Mundial 2018 con Francia en Rusia, cambió hace un año los terrenos de juego por los banquillos y las celdas de prisión.

  • Kevin de Bruyne y Gonzalo Plata
    Kevin de Bruyne y Gonzalo Plata
    Tomada de Instagram @gonzalo_plata20
    ENTRETENIMIENTO

    Las lujosas vacaciones de Kevin De Bruyne, estrella del Manchester City, en Cartagena

    El deportista belga se encontró en La Heroica con Gonzalo Plata, jugador ecuatoriano del Valladolid.

  • rafael-nadal
    Rafael Nadal, tenista español.
    Getty Images
    Tenis

    Rafael Nadal y su particular solicitud para ver semifinal de Real Madrid contra el Manchester City

    El tenista español no quiere perderse este duelo por la Champions League.

  • Joao Cancelo, defensa del Manchester City, fue agredido durante asalto a su residencia
    Joao Cancelo, defensa del Manchester City, fue agredido durante asalto a su residencia
    AFP
    MUNDO

    Joao Cancelo, defensa del Manchester City, fue agredido durante asalto a su residencia

    El jugador reveló en Instagram que cuatro bandidos entraron a su casa y se llevaron joyas. “Cuando opones resistencia esto es lo que pasa”, dijo al mostrar su rostro.

  • murio-la-mama-de-guardiola-por-coronavirus.jpg
    Gol Caracol

    Murió la mamá de Pep Guardiola debido al coronavirus

    Dolors Sala falleció a los 82 años como consecuencia del COVID-19, confirmó el Manchester City, club dirigido por el español.

  • rabona.jpg
    Gol Caracol

    ¡Imposible no reírse! Rabona terminó en la cara de jugador del Manchester City

    Un famoso youtuber pateó un penal que pegó en el palo y luego golpeó el rostro de Kevin De Bruyne. La jugada fue tan graciosa que todos soltaron la carcajada.