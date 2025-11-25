Aparece nuevo video de hombre que disparó en conjunto del norte de Bogotá: hizo señas al vigilante

Un nuevo video conocido en las últimas horas hace parte de las pruebas que se tienen en el caso del hombre que, durante la madrugada del sábado 22 de noviembre, realizó más de diez detonaciones al aire dentro de un conjunto residencial ubicado en el norte de Bogotá. El material, captado por cámaras internas del edificio, muestra al individuo ingresando a la portería tras bajarse de una camioneta blanca y haciendo una seña al celador mientras avanzaba hacia la zona de ascensores. Ese registro, sumado al clip inicial difundido por residentes, ha generado una investigación que continúa en curso por parte de la Policía Metropolitana.

El incidente ocurrió en el sector de Colina, en la Avenida Boyacá con calle 130, cuando el sujeto, vestido con camiseta oscura y pantalón jean, llegó al acceso vehicular del conjunto. Según las imágenes de vigilancia, los primeros disparos sucedieron mientras descendía del vehículo. Luego caminó unos pasos hacia la entrada principal, recargó el arma y volvió a accionar el arma hacia arriba. Todo ocurrió en el espacio exterior del edificio, en una zona de tránsito de residentes.

La Policía fue alertada por vecinos que escucharon las detonaciones y llamaron a la línea de emergencia. Las patrullas asignadas se desplazaron al punto y entraron al conjunto, pero no lograron establecer, en ese momento, quién había accionado el arma ni localizar elementos concluyentes sobre el origen de los impactos. El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó cómo se atendió la situación desde el primer aviso.



“El día sábado se recibió un incidente en la madrugada en el cual manifestaban que una persona estaba realizando disparos al aire y se acudió a la zona de atención, llegamos al conjunto residencial”, señaló inicialmente el oficial a través de declaraciones a medios. Agregó que, a pesar de que los uniformados ingresaron al sitio, no pudieron obtener detalles claros de los residentes. “Lo primero que nos manifestaron es que no sabían quién era, que ese edificio es inteligente y solo entran con reconocimiento facial. Nadie nos atendió realmente. El incidente sí se atendió”, expresó.



Cristancho también se refirió a la difusión del video en redes sociales, el cual, según dijo, no fue entregado a los agentes que atendieron la emergencia. “Lamentablemente vemos en redes sociales que en vez de darnos a la Policía el video, sí se lo dieron y lo colocaron en redes sociales. Pero nadie nos atendió como tal. Vamos a seguir investigando, porque esa persona cometió un delito y seguramente lo tenemos que judicializar”, añadió.

Mientras avanza la investigación, se conocieron datos preliminares recopilados por El Colombiano. Según ese medio, uno de los proyectiles habría alcanzado el quinto piso de una de las torres del conjunto y varios vecinos afirmaron que el hombre residiría en el piso 16 del mismo edificio. Sin embargo, Noticias Caracol consultó a las autoridades, que no confirmaron estos detalles, por lo que la Policía continúa verificando la información.

Los nuevos videos complementan la secuencia inicial captada desde el exterior y revelan lo que ocurrió después de los disparos. En las imágenes se observa que el hombre entra a la zona administrativa, se acerca al punto de control donde se encontraba el vigilante y, con un gesto, le solicita que permanezca en silencio. No se observa confrontación entre ambos. Luego avanza hacia el ascensor y se retira del área. Estas grabaciones internas permitieron establecer que el individuo logró entrar sin impedimentos y se desplazó hacia los niveles superiores del edificio.

La Policía revisa ahora todo el circuito cerrado de televisión, incluidos los accesos con reconocimiento facial, para identificar formalmente al responsable. Paralelamente, los testimonios de habitantes están siendo recolectados con el fin de reconstruir la secuencia completa de los hechos y determinar si el arma tenía permiso vigente. Las autoridades recalcan que acciones como disparar al aire configuran una conducta penalizable y representan riesgo para los residentes, pues los proyectiles pueden causar daños a viviendas o lesiones a personas.



El conjunto responde a los hechos: esto dijeron

Horas después de que se difundieran los videos, Caracol Radio conoció un comunicado emitido por la administración del conjunto Panoramia Park, donde ocurrieron los hechos. En el documento, la administración informó que interpondrá una denuncia penal y abrirá un proceso sancionatorio interno contra el residente que, según los registros de video, fue quien hizo los disparos al aire en la madrugada. También aseguró que activó los protocolos de seguridad y facilitó el ingreso de la Policía para sus procedimientos.

El comunicado, fechado el 24 de noviembre de 2025 y dirigido a la comunidad de propietarios y residentes del conjunto, señaló que la administración ha estado pendiente de la situación desde el primer momento. “Como ya es de conocimiento, se presentó un hecho en el cual presuntamente un copropietario disparó un arma de fuego al llegar al car lobby y al descender de su vehículo cuando iba a ingresar a la copropiedad”, se lee en el texto.

El documento indica que la administración avisó a los uniformados del cuadrante, quienes ingresaron a las áreas comunes y adelantaron las tareas de recolección de pruebas. “Es de importancia manifestar que ante tal situación, se surtieron los protocolos de seguridad y la Policía de la zona fue advertida, quienes de manera inmediata llegaron a la copropiedad y se permitió su ingreso a zonas comunes para que realizaran las labores investigativas correspondientes; a tal punto que recuperaron elementos probatorios de la zona”, afirma el comunicado.

Finalmente, la administración confirmó que tomará medidas en el ámbito penal y administrativo. “En las próximas horas, se interpondrá denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, así mismo, a nivel administrativo y en aplicación del reglamento de propiedad horizontal y del manual de convivencia se dará apertura al proceso sancionatorio al que haya lugar junto con el consejo de administración”, concluye el documento.

