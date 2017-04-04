En vivo
Noticias Caracol  / María Victoria Calle

María Victoria Calle

    COLOMBIA

    Murió María Victoria Calle, magistrada y expresidenta de la Corte Constitucional: este es su perfil

    El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de la magistrada. "Ha muerto una gran mujer de la patria y una abogada admirable", escribió en su cuenta de X.

    COLOMBIA

    Santos revela ternas para reemplazar a María V. Calle y Jorge Pretelt en la Corte Constitucional

    Isabel Cristina Jaramillo, Cristina Pardo Schlesinger, Natalia Ángel Cabo, María Margarita Zuleta, Néstor Osuna Patiño y Carlos Bernal son los nombres elegidos.

