Noticias Caracol María Victoria Calle
María Victoria Calle
-
Murió María Victoria Calle, magistrada y expresidenta de la Corte Constitucional: este es su perfil
El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de la magistrada. "Ha muerto una gran mujer de la patria y una abogada admirable", escribió en su cuenta de X.
-
Santos revela ternas para reemplazar a María V. Calle y Jorge Pretelt en la Corte Constitucional
Isabel Cristina Jaramillo, Cristina Pardo Schlesinger, Natalia Ángel Cabo, María Margarita Zuleta, Néstor Osuna Patiño y Carlos Bernal son los nombres elegidos.