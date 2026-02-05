Senador Jairo Castellanos confirma liberación de secuestrados tras atentado a su equipo en Arauca

El senador Jairo Castellanos, cuyo equipo y esquema de seguridad fue víctima de un atentado en la vía que conecta los municipios de Fortul y Tame, en Arauca, confirmó la liberación de las tres personas que fueron secuestradas tras el incidente. Mediante un corto pronunciamiento desde su cuenta de X, Castellanos dijo que los integrantes de su UTL Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, ya se encuentran en libertad y en camino para reencontrarse con sus familiares.

"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias. Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", escribió el senador.

Noticia en desarrollo...