Se avecina segundo frente frío en Colombia y afectará varias regiones del país: esto dijo el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer este jueves los detalles del frente frío que influyó en el clima de Colombia en los últimos días, especialmente en el incremento de las precipitaciones. La entidad alertó sobre un segundo frente que se avecina y que afectará varias regiones del país, de acuerdo con sus pronósticos.

La teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, dio unas declaraciones en las que explica de manera técnica el aumento de las lluvias en el país. "Específicamente esta semana tuvimos la afectación por el paso de una de las líneas prefrontales con unos incrementos de lluvias y precipitaciones de forma específica para algunos sectores del litoral caribe colombiano", dijo la funcionaria.



De acuerdo con el Ideam, el comportamiento atípico de precipitaciones en el país durante estos primeros meses del año "se debe al ingreso de un frente frío desde el hemisferio norte hacia el mar Caribe, reforzado por una baja presión, que ha generado mayor nubosidad, vientos fuertes, oleaje elevado y precipitaciones intensas, especialmente en el Caribe colombiano".



¿Cuál es el pronóstico del clima del Ideam para los próximos días?

Rueda dijo para esta temporada del año es característico el descenso de algunas masas frías provenientes del invierno generado en el hemisferio norte. "Algunas de ellas avanzan y alcanzan sectores de la región del Caribe y su frente o línea de inestabilidad puede afectar algunos sectores de la costa caribe colombiana, explicó la funcionaria.

Los pronósticos del clima indican que las lluvias continuarán hasta finales de esta semana. "Con posibles variaciones en su intensidad, y podrían afectar el Archipiélago de San Andrés y Providencia, la región Pacífica y el suroccidente del Caribe", de acuerdo con un comunicado de la entidad.

"En estos próximos días esperamos el avance de un segundo frente, el cual tendrá una afectación de forma indirecta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el Golfo de Urabá, así como los departamentos asociados al sector occidental de la costa caribe colombiana", agregó Rueda.

En su informe, el Ideam dijo que para este jueves 5 de febrero "se estima abundante nubosidad con probables lluvias de variada intensidad en sectores puntuales de las regiones Caribe, Pacífica, Andina y Amazonia. Los mayores acumulados de precipitación con lluvias de variada intensidad, incluso con probables tormentas eléctricas sectorizadas se estiman en amplios sectores departamentales:



Centro y sur de Cesar

Sur de Bolívar

Sucre

Norte y sur de Córdoba

Chocó

Valle del Cauca

Norte y occidente de Cauca

Norte de Santander

Nariño

Antioquia

Oriente y sur de Santander

Caldas

Risaralda

Quindío

Noroccidente de Boyacá

Cundinamarca

Tolima

Sur y oriente de Amazonas

"Lluvias de menor intensidad se prevén en sectores departamentales citados anteriormente. Como también, al sur de La Guajira, nororiente y sur de Magdalena, Atlántico, norte de Huila, norte y occidente de Meta, Vichada, sur y oriente Guainía, Guaviare y Vaupés, oriente de Caquetá y Putumayo", agregó la entidad.

El Ideam también aseguró que podría haber acumulados significativos de precipitación que se esperan en inmediaciones de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, los valles interandinos de los ríos Atrato, Cauca y Magdalena, los golfos de Morrosquillo y Urabá, las regiones de La Mojana y El Catatumbo y el área marítima del Caribe y Pacífico colombiano.