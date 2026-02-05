Fuerte explosión en mina de Guachetá, Cundinamarca, deja varios trabajadores atrapados; esto se sabe

Seis trabajadores quedaron atrapados tras una explosión este jueves en Mata Siete, una mina de carbón del municipio de Guachetá (Cundinamarca). Aunque las autoridades ya se encuentran en el punto del incidente, por el momento se desconoce el estado de los trabajadores afectados. "Se reportó una explosión por gas metano en una mina de carbón. Pero no sabemos el estado de las personas atrapadas", dijo en una llamada con la AFP Albeiro Aguillón, comandante de los Bomberos Voluntarios del municipio de Chocontá, a poco más de una hora en auto desde Bogotá.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se pronunció sobre lo ocurrido desde su cuenta de X. Dijo que el proceso de rescate se ha visto entorpecido debido a la "alta acumulación de gases al interior de la mina, sumado a la cantidad de material que obstaculiza el ingreso". Asimismo, el mandatario departamental sostuvo que "no se puede precisar en este momento si hay sobrevivientes o no, solo hasta que se logre contacto visual".

En el punto de la explosión, afirma Rey, ya hace presencia personal del "grupo de rescate de la Agencia Nacional de Minería; también hacen presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chocontá, la Policía de Cundinamarca, la Alcaldía Municipal y la ESE Hospital de Guachetá con servicio de ambulancias".



*Con información de AFP



Noticia en desarrollo...

