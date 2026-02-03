Joven arrollada por taxista ebrio en el sur de Bogotá murió el día del cumpleaños de su mamá

La noche del 8 de noviembre de 2025, un taxi que circulaba a gran velocidad convirtió una jornada de esparcimiento en una tragedia nacional en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. El vehículo, conducido por José Eduardo Chalá, arrolló a once personas que caminaban por el barrio La Sierra. En el siniestro murió una adolescente de 15 años. Séptimo Día reconstruyó el hecho a partir del relato de los sobrevivientes y de la madre de la menor.

Según los registros de las cámaras de seguridad, el conductor tomó una curva pronunciada y, a pesar de que la cebra peatonal estaba claramente marcada, no redujo la velocidad antes de impactar violentamente a los peatones.

Entre los afectados se encontraban adultos y varios menores de edad que minutos antes compartían un momento familiar. Jessica Lorena Díaz, una de las sobrevivientes del siniestro, relató el caos inmediato tras el impacto: “Mi dolor era insoportable. No sabía qué era lo que pasaba en ese momento”.



El golpe fue de tal magnitud que las víctimas fueron arrolladas contra el pavimento y las fachadas de las viviendas cercanas. Derly Milena Torres, madre de tres de los niños atropellados, llegó al lugar segundos después tras escuchar el fuerte estruendo. Al encontrarse con la escena, describió su desesperación inicial: “No lo podía creer. Como que decía: 'Esto es mentira. Mis hijos no están ahí. ¿Qué está pasando Dios?’”.



Un conductor bajo los efectos del alcohol

Las investigaciones posteriores confirmaron que José Eduardo Chalá se encontraba en un estado de embriaguez severo al momento del accidente. La prueba de alcoholemia practicada por las autoridades arrojó un grado tres, el nivel más alto de intoxicación contemplado por la legislación colombiana. Hernán Rozo, fiscal asignado al caso, desestimó las versiones iniciales que sugerían un consumo moderado: “No fueron solamente esas cuatro cervezas como nos menciona, sino que posiblemente una mayor cantidad de licor”.



Testimonios de vecinos del barrio La Sierra revelaron que el comportamiento irresponsable de Chalá era conocido en el sector. Claudia Cubillos, madre de uno de los jóvenes heridos, señaló la actitud que el taxista solía mostrar frente al consumo de bebidas alcohólicas: “Él decía que él manejaba mejor borracho que en sano juicio”. Según los relatos de la comunidad, el hombre era reconocido por manejar habitualmente en estado de alicoramiento.

Accidente vial dejó varias vidas en peligro

El rescate de los niños tras el impacto se convirtió en una carrera contra el tiempo liderada por integrantes de la Policía Nacional. El subteniente Darwin Martínez, comandante de la patrulla que atendió la emergencia, describió el estado crítico en el que encontró a Juan Martín, un niño de siete años que estaba atrapado dentro de un local comercial. El oficial relató: “El niño que encuentro dentro de la peluquería boca abajo con bastante sangre en su cabeza que no podía ni respirar”. Ante la urgencia, el subteniente cargó al menor en sus brazos y corrió varias cuadras buscando un vehículo para trasladarlo a un centro asistencial.

Mientras Juan Martín era auxiliado, su hermana mayor, Carol Estefanía, de 15 años, enfrentaba un panorama médico crítico. La adolescente fue trasladada al Hospital Santa Clara con un diagnóstico de politraumatismo severo y un trauma craneoencefálico. Los médicos informaron que la joven había sufrido dos paros cardiorrespiratorios en el lugar del accidente. El 11 de noviembre, tres días después del siniestro, los especialistas confirmaron que el daño cerebral de Carol era irreversible.



Adolescente murió el día del cumpleaños de su mamá

La confirmación de la muerte cerebral de Carol Estefanía coincidió con el cumpleaños de su madre, Derly Milena Torres. En un momento de profundo dolor, Derly tomó la decisión de despedirse de su hija para permitirle descansar. “Gracias hija por todo. Te amo. Quiero que como acto de amor de mamá y regalo de cumpleaños te vayas.. La abracé, le di un beso en la mejilla y poco a poco se fue”, relató en medio de lágrimas.

A pesar de la pérdida de Carol, la familia recibió noticias alentadoras sobre la salud de Juan Martín, cuya recuperación ha sido calificada como un milagro. Tras permanecer más de un mes en estado de coma, el niño despertó el 15 de diciembre y pudo regresar a su hogar en enero de 2026. No obstante, el menor requiere un proceso de rehabilitación extenso debido a que el impacto le causó graves daños. “Sigue para Juan Martín una cirugía en 6 meses y mucha rehabilitación para que pueda volver a caminar. Le tienen que realizar una prótesis en la parte frontal porque él no tiene el huesito de la parte frontal”, aseguró.



¿Qué pasó con el taxista José Eduardo Chalá?

A diferencia de las personas que atropelló, el taxista no sufrió heridas de gravedad y fue capturado en el sitio de los hechos. Durante las primeras audiencias judiciales, Chalá aceptó su responsabilidad en los delitos de lesiones personales y tentativa de homicidio. No obstante, tras el fallecimiento de la adolescente, el conductor se negó a aceptar el cargo de homicidio agravado.

El abogado de la familia afectada, Juan Felipe Amaya, ha manifestado que buscan una “condena proporcional” a la magnitud del “daño causado” a las once víctimas. Actualmente, mientras el proceso judicial avanza hacia la etapa de sentencia, José Eduardo Chalá permanece recluido en un establecimiento carcelario.

Este caso ha reabierto el debate en el Congreso de la República sobre la necesidad de endurecer las penas contra quienes conducen bajo los efectos del alcohol en Colombia.

*Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Séptimo Día.