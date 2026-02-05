Cepeda denunciará a magistrado y conjuez del CNE que votaron contra su participación en consulta

La exclusión del senador Iván Cepeda, favorito en las encuestas, de la consulta presidencial de la izquierda sacudió el tablero electoral colombiano y puso en una encrucijada a los sectores progresistas que apuntaban a llegar unidos a las elecciones del próximo 31 de mayo y ahora están divididos. El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó el miércoles por seis votos contra cuatro la posibilidad de que Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, participe en la consulta prevista para el próximo 8 de marzo y para la que están inscritos el exsenador Roy Barreras, el exembajador de Colombia en Argentina Camilo Romero y el exministro del Interior Juan Fernando Cristo.

Luego de esta decisión, que lo llevó a definir que irá directo a primera vuelta en mayo, Cepeda anunció este jueves que interpondrá una denuncia penal por el delito de prevaricato por omisión contra Álvaro Hernán Prada Artunduaga, miembro del CNE, y el conjuez de ese organismo Hollman Ibáñez. "En ambos casos por haber participado de la discusión y votación de las solicitudes de revocatoria de mi inscripción como precandidato por el Pacto Histórico a la consulta del próximo 8 de marzo, pese a encontrarse impedidos para conocer de este asunto", explicó Cepeda.



El senador y candidato del Pacto Histórico señaló que, en el caso de Prada, la denuncia es "por la existencia de un proceso penal, que se halla en etapa de juzgamiento, en el que es acusado y yo víctima, y por animadversión en mi contra", mientras que la querella judicial contra Ibáñez es "por haberse pronunciado extraprocesalmente sobre este asunto y por animadversión en contra mía y del Pacto Histórico".



El CNE argumentó que de participar en la consulta de la coalición 'Frente por la vida' el próximo 8 de marzo, día de elecciones legislativas, Cepeda incurriría en una doble participación en consultas, lo que está prohibido, porque ya estuvo en la de octubre pasado.

"Está claro que, sin importar la clase de consulta que se adelante, quien participe en alguna de ellas, no podrá participar en una consulta similar en el mismo proceso electoral", manifestó el conjuez del CNE Hollman Ibáñez, criticado por su supuesta cercanía con el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, en la sesión en la que se decidió votar contra la participación de Cepeda.

Cepeda calificó la decisión del CNE como "antidemocrática" y afirmó que ante lo ocurrido se inscribirá directamente para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. "El Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que no tiene precedentes en tiempos recientes. Ha violado los derechos de toda una colectividad, ni más ni menos que el partido más influyente que hay hoy en Colombia, que es el Pacto Histórico", expresó Cepeda.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro tachó lo sucedido como un "golpe" al "derecho fundamental a elegir y ser elegido".

La decisión del CNE tiene dividido al progresismo entre quienes consideran que ya no se debe hacer la consulta del 'Frente por la vida' y los que creen que debe realizarse para evitar que el 8 de marzo los colombianos sólo tengan la opción de participar en una consulta presidencial de candidatos de centro-derecha.

Por un lado están quienes piden a los otros candidatos del 'Frente por la vida' ceder en sus aspiraciones y apoyar a Cepeda que tiene una intención de voto superior al 30 % mientras que Barreras, Romero y Cristo no llegan al 2 %. Además, las encuestas muestran que Cepeda puede pasar a una segunda vuelta presidencial, que se hará el 21 de junio, y que ganaría en el balotaje a cualquier rival.

Pero por otro lado, está Roy Barreras, que aunque calificó la decisión del CNE como "un atentado a la democracia" afirmó que se debe seguir adelante con la consulta "con nuevos protagonistas". Barreras puede ser el más beneficiado de la exclusión de Cepeda porque sin éste podría ganar la consulta y presentarse con su maquinaria electoral a las presidenciales del 31 de mayo como una opción de centro en un país altamente polarizado.

El exgobernador Romero, por su parte, fue tajante frente a la propuesta de Barreras de continuar con la consulta: "Roy Barreras NO representa el progresismo". Sin embargo, pidió que los aspirantes de la consulta se reúnan con Cepeda "para tomar decisiones de cómo afrontar este momento, que es un reto pero también una oportunidad para que los colombianos y colombianas" cambien "de una vez por todas el sistema político" del país.

Entre tanto, Cristo hizo un llamado a "los compañeros de la coalición" a "la tranquilidad, al diálogo con espíritu de concertación y de consenso frente a la difícil situación que se vive hoy como consecuencia del fallo" del CNE.

*Con información de EFE