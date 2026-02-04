"Fría y calculadora": así definen a la mujer que mató a su amiga embarazada para robarle el bebé

En Sahagún, Córdoba, dos parejas esperaban con ilusión la llegada de sus hijos: Luz Neida Betín y Jesús Manuel Navarro, y por otro lado, Sadith Vanessa Martínez y Jesús Martínez. Sin embargo, el 17 de mayo de 2023, ambas mujeres embarazadas desaparecieron, un hecho que conmocionó al pueblo y al país entero.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El día de los hechos, la familia de Luz Neida aseguró que la joven de 25 años saldría a encontrarse con su amiga Sadith Vanessa, quien también estaba embarazada. Sin embargo, desde ese momento no volvieron a tener noticias de ella. “Este caso fue un caso que fue mundial; esto le dolió mucho a la gente, porque esto no se había visto nunca aquí en Sahagún, jamás”, dijo un habitante de la población sobre este caso que terminó en un atroz crimen.

¿Qué pasó con Luz Neida Betín?

Luz Neida y su familia vivían en la zona rural del municipio, a casi dos horas en carro del hospital en el que se realizaba los respectivos controles prenatales. Allí solía encontrarse con su mejor amiga Sadith Martínez.



“Ella era una amiga de infancia de ella, que estudiaron hasta juntas, iba a la finca, convivía con ella, comían juntas, siempre estuvo con ella y hablaban mucho por teléfono”, relató en El Rastro la hermana de la víctima.



Como Luz Neida estaba a pocos días de dar a luz, decidió trasladarse al casco urbano de Sahagún. Para ese entonces, su mejor amiga también tomó la misma decisión.

Publicidad

El día de la desaparición, la suegra de Luz Neida relató que la joven le había dicho que se encontraría con su amiga en el parque, ubicado a solo tres cuadras de la casa. Según su esposo, alrededor de las 11 de la mañana habló con ella por teléfono y le confirmó que aún estaba acompañada. Sin embargo, minutos después la llamada se cortó y, desde entonces, se perdió su rastro.

Ante la preocupación, el esposo de Luz Neida intentó comunicarse en varias ocasiones con Sadith Vanessa Martínez, pero ella tampoco respondió. Fue entonces cuando decidieron alertar a las autoridades sobre la desaparición de las dos jóvenes embarazadas.

Publicidad

Testimonios claves en la investigación

Hacia las 2:30 de la tarde, una llamada alertó al Centro de Atención de Urgencias (CAMU) de Sahagún, los habitantes informaron que una mujer había dado a luz en un potrero. De inmediato, una ambulancia se desplazó al lugar para prestarle primeros auxilios, pero al llegar no encontraron a la mujer. Testigos aseguraron que se había marchado en una moto. “Se me hizo raro porque una recién parida y en moto, difícilmente uno (puede) montarse recién parido a una moto”, indicó en El Rastro la enfermera que atendió el llamado.

Sin embargo, en el camino de regreso, los paramédicos se cruzaron con la moto en la que era trasladada la mujer. Su comportamiento llamó la atención de inmediato y levantó sospechas. “Estaba muy relajada, o sea, no había signo de que ella había parido ni nada en ese momento (…) ella sola se subió a la ambulancia, se sentó en la camilla y no tuvo más nada que ver con la niña, la dejó en mis brazos”, relató la enfermera.

“No hubo signos que indicaran que ella había tenido un parto”, señaló médica que le realizó el examen físico a Sadith Martínez El Rastro

Las autoridades recopilaron los testimonios de las personas que llamaron a urgencias para reportar a la mujer que, supuestamente, acababa de dar a luz. Según ellos, se trataba de Sadith Vanessa Martínez. Al parecer, la joven intentaba huir caminando cuando fue interceptada por algunos vecinos. Luego, fue llevada a una vivienda cercana para recibir primeros auxilios mientras llegaba la ambulancia. Allí, según los testigos, se dedicó a lavar su ropa y repetía insistentemente que tenía prisa por irse.

Una vez en el CAMU, la médica que realizó el examen físico señaló que “no hubo signos que nos indicaran que ella había tenido un parto vaginal” y al cuestionarla sobre este tema la joven les respondió que era porque se había bañado luego de tener al bebé.

Publicidad

Según los médicos, la recién nacida tuvo la fortuna de ser atendida a tiempo, especialmente por las precarias condiciones en las que se produjo el parto y la forma inadecuada en que fue cortado su cordón umbilical.



Hallazgo del cuerpo: crimen atroz

Las autoridades interrogaron a Sadith Vanessa sobre el paradero de su amiga Luz Neida. La mujer aseguró que se habían despedido en el parque alrededor de las 11:00 a.m., coincidiendo con la última comunicación que Luz Neida tuvo con su esposo.

Mientras tanto, hacia las 5:00 p.m., la Policía reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer en la misma zona donde horas antes había sido atendida Sadith junto a la recién nacida.

Las autoridades hallaron el cuerpo de Luz Neida Betín en una zona boscosa con fuertes heridas abdominales, que indicaban que le habían practicado una cesárea artesanal. El Rastro

Publicidad

Cruel obsesión

Al identificar el cuerpo, se confirmó que se trataba de Luz Neida Betín. Presentaba rastros de sangre, laceraciones en el cuello y una profunda herida en el abdomen, evidencia de que le habían practicado una cesárea artesanal para extraerle al bebé.

“Fue un crimen totalmente planeado… Alteraba las ecografías para hacerle creer (a Luz Neida) que estaban en las mismas condiciones”, afirmó Isquia Fuentes González, abogada de las víctimas.

Las autoridades confirmaron que la muerte de Luz Neida Betín fue cuidadosamente planeada, con el claro propósito de extraerle a la bebé que llevaba en su vientre. Por este motivo, se ordenó la captura de Sadith Vanessa Martínez, señalada como la principal responsable del crimen.

“Ella fingió un embarazo, no solamente engañó a los familiares, sino también a su compañero sentimental. Es una persona calculadora y fría, que sabía exactamente lo que estaba haciendo... En su mirada no se veía ningún signo de arrepentimiento”, señaló el intendente a cargo del caso.

Sadith Vanessa Martínez , victimaria, y Luz Neida Betín, víctima El Rastro

Publicidad

Quienes conocen a Sadith Vanessa Martínez aseguran que, desde hace varios años, incluso cuando aún era adolescente, mostraba una fuerte obsesión por convertirse en madre. Cuando inició su relación con Jesús Martínez, a finales de 2021, su mayor propósito era formar una familia con varios hijos.

“Ella mantenía a su esposo con la ilusión de que lo iba a convertir en papá. En redes sociales manifestaba la alegría de que iba a ser mamá y que iba a convertir en papá a su pareja sentimental”, dijo el investigador.

Publicidad

La Fiscalía le imputó los delitos de feminicidio y secuestro en calidad de autora, pero en un principio no los aceptó. Durante 1 año y 10 meses que duró el proceso, Sadith siempre negó haber asesinado a su amiga para robarle a la bebé. Sin embargo, las pruebas recolectadas demostraron su responsabilidad en el crimen, pues confirmaron que la joven fingió el embarazo.

Tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, Sadith Vanessa Martínez aceptó los cargos y fue condenada a 34 años y 11 meses de prisión, pena que actualmente cumple en la cárcel La Picaleña de Ibagué. Sin embargo, la familia de la víctima considera que, debido a la crueldad del crimen, la condena debió ser mucho más severa.