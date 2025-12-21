Murió María Victoria Calle, magistrada y expresidenta de la Corte Constitucional: este es su perfil

María Victoria Calle, quien fue magistrada de la Corte Constitucional entre 2009 y 2017 y dos veces presidenta del alto tribunal, falleció este 21 de diciembre, así lo confirmó el Consejo de Estado. Durante su paso por la Corte Constitucional, la abogada apoyó varias iniciativas, como la unión de parejas del mismo sexo y el aborto libre.

Sin embargo, es muy recordada por recordada por votar contra el referendo que pretendía permitir una nueva reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. Esto ocurrió en 2010 y, aunque se esperaba que su voto fuera a favor de dicha iniciativa, finalmente fue en contra y hundió el proyecto. Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento de la magistrada.



El Consejo de Estado y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lamentan el fallecimiento de la doctora María Victoria Calle Correa, esposa del expresidente del @consejodeestado Gustavo Gómez Aranguren. pic.twitter.com/Rq0e4iixHt — Consejo de Estado (@consejodeestado) December 21, 2025

¿Quién era María Victoria Calle?

María Victoria Calle se destacó como una profesional del derecho con una sólida trayectoria académica y laboral. Se graduó como abogada en la Universidad de Medellín y complementó su formación con especializaciones en Derecho Laboral y Relaciones Industriales en la Universidad Externado de Colombia, así como en Derecho Administrativo en la Universidad Santo Tomás. Además, obtuvo un máster en Derecho Administrativo en la Universidad Externado, lo que consolidó su perfil como experta en áreas jurídicas clave.

Su carrera profesional incluyó una importante labor docente. Fue catedrática en contratación administrativa en la Universidad Libre y en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), contribuyendo a la formación de nuevos profesionales en temas relacionados con la gestión pública y la normatividad contractual.

En el ámbito institucional y empresarial, ocupó cargos de alta responsabilidad. Se desempeñó como Vicepresidenta Jurídica de La Previsora S.A., Compañía de Seguros, donde lideró procesos estratégicos en materia legal. También actuó como asesora externa del Municipio de Pereira y ejerció como Secretaría Jurídica del Departamento de Risaralda, participando en la toma de decisiones y en la implementación de políticas jurídicas en el sector público.

Su experiencia se extendió a la Rama Judicial, donde ejerció como Juez Quinta Penal Municipal de Pereira, función que le permitió aplicar sus conocimientos en la administración de justicia y fortalecer su visión integral del derecho.



Presidente Gustavo Petro habló sobre magistrada María Victoria Calle

El presidente Gustavo Petro usó su cuenta de X para hablar sobre la expresidenta de la Corte Constitucional: "Yo admiré a María Victoria Calle profundamente, una mujer del derecho democrático, del estado social de derecho. Cómo me hubiera gustado que hubiésemos coincidido en nuestros periodos como servidores públicos. Ella, magistrada de la Corte Constitucional con la libertad y la democracia popular como bandera".

Agregó: "La admiré y la lloro, y le doy mi sentido pésame a su marido, también excelente magistrado. Ha muerto una gran mujer de la patria y una abogada admirable. Que vuele 'ad astram', hasta las estrellas".

“Nos despedimos de una jurista increíble, quien fue magistrada y presidenta de la Corte. Referente de imparcialidad y justicia, decisiones y límites claros. Su trayectoria es legado para la justicia. Un abrazo solidario para su familia y seres queridos. También para quienes la acompañaron en su despacho en la Corte, juristas destacados de corazón y convicción de justicia”, expresó la defensora del Pueblo, Iris Marín.

Nuestra exmagistrada y expresidenta "partió en paz, acompañada de su familia y rodeada de inmensa gratitud".



La doctora María Victoria Calle Correa fue magistrada de la Corte Constitucional, durante el período 2009-2017, y presidenta de la Corporación en dos períodos. pic.twitter.com/gkjCt5l2D8 — Corte Constitucional (@CConstitucional) December 21, 2025

