En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EMERGENCIA ECONÓMICA
ZULMA GUZMÁN
BONILLA - VELASCO
NOVENA
SALARIO MÍNIMO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Murió María Victoria Calle, magistrada y expresidenta de la Corte Constitucional: este es su perfil

Murió María Victoria Calle, magistrada y expresidenta de la Corte Constitucional: este es su perfil

El presidente Gustavo Petro lamentó el fallecimiento de la magistrada. "Ha muerto una gran mujer de la patria y una abogada admirable", escribió en su cuenta de X.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Murió María Victoria Valle, magistrada y expresidente de la Corte Constitucional
Murió María Victoria Calle, magistrada y expresidente de la Corte Constitucional -
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad