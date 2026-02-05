El Desafío Siglo XXI entra en su recta final con los primeros semifinalistas: Neos en riesgo

El capítulo 130 del Desafío del Siglo XXI dejó definido el panorama rumbo a la semifinal. Luego de imponerse en el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, el equipo Gamma regresó a su casa con una ventaja clave, pero también con una responsabilidad inevitable: elegir qué pareja de su propio grupo tendría que ir al Desafío a Muerte.

Miryan y Zambrano fueron los encargados de volver a la casa Gamma tras la prueba disputada en el Box Amarillo. A su llegada, compartieron con sus compañeros el resultado del desafío y los detalles del castigo impuesto al equipo Neos, que ya tenía asegurada su participación en la instancia de eliminación.



Desde ese momento, la atención se centró en la decisión que debía tomar Gamma. Valentina y Rata, los únicos integrantes que permanecen en Neos, ya contaban con chaleco de sentencia, por lo que no hacían parte de la elección. Esto obligaba al equipo ganador a enviar a una de sus parejas al Desafío a Muerte, mientras que la otra avanzaría directamente a la semifinal.



Gamma define a sus sentenciados y quedan listos los primeros semifinalistas

Las opciones dentro de Gamma eran claras: Rosa y Gero, o Gio y Valkyria. El debate se dio teniendo en cuenta los resultados recientes, el desempeño en pruebas clave y las consecuencias de los desafíos anteriores. Durante la conversación, Valkyria incluso bromeó con resolver la decisión por sorteo, aunque rápidamente dejó claro que se trataba solo de un comentario en tono ligero.



Finalmente, Gio y Valkyria aceptaron colocarse el Chaleco de Sentencia. Ambos reconocieron que su situación estaba relacionada con haber perdido el Desafío de Sentencia y Hambre, una derrota que dejó sin alimentación a todo el equipo y que terminó pesando en la decisión final.

Con esta elección, quedó confirmado que Gio y Valkyria competirán en el Desafío a Muerte junto a otras tres parejas. Además de ellos, también entrarán en esa instancia Tina y Kevyn, Zambrano y Miryan por parte de Gamma, y Valentina y Rata representando a Neos.

La consecuencia directa de esta decisión fue la clasificación automática de Rosa y Gero, quienes se convirtieron en los primeros semifinalistas del Desafío del Siglo XXI. Al ser la única pareja de Gamma sin chaleco de sentencia, aseguraron su paso a la siguiente fase sin necesidad de enfrentarse al Box Negro.

Así, el camino hacia la semifinal quedó completamente definido. Cuatro parejas deberán disputar el Desafío a Muerte para mantenerse en competencia, mientras que Rosa y Gero esperan en la siguiente ronda, a la espera de conocer quiénes lograrán acompañarlos en la etapa decisiva del reality.

